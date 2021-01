Il dato Covid di oggi venerdì 15 gennaio per il Comune di Sona registra 10 positivi in meno rispetto a ieri (193 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. I ricoverati in ospedale rispetto a ieri sono uno in più (9 complessivi). Gli altri positivi sono in isolamento presso il proprio domicilio.

Analizziamo i dati dei Comuni confinanti.

A Bussolengo oggi si registrano 13 positivi in più rispetto a ieri (218 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. I ricoverati in ospedale rispetto a ieri rimangono invariati (10 complessivi). Gli altri positivi sono in isolamento presso il proprio domicilio.

In Veneto i ricoveri oggi sono ancora in calo: 60 in meno in area non critica e 2 in meno in intensiva.

Da sabato 16 gennaio entra in vigore il nuovo decreto del Governo per il contenimento della pandemia. Qui trovate tutte le regole.

