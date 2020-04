Coronavirus: un’analisi dell’andamento dei contagi a Sona in rapporto al territorio circostante, anche in funzione del dato demografico

Premettiamo che per noi l’essere umano non è un numero, è un’anima, lungi da noi, quindi, ragionare solo in termini statistici e matematici perché questo, se può aiutare a comprendere (e quindi ad affrontare) il fenomeno che stiamo vivendo, non fornisce certamente delle soluzioni. Ciò nonostante, in questi giorni siamo sommersi da grafici, statistiche, previsioni e quant’altro che si basano sui numeri del coronavirus.

Anche sul nostro sito pubblichiamo quotidianamente il dato aggiornato (in valore assoluto) delle persone che hanno contratto il virus, al netto delle persone guarite e dei deceduti (così come ci è comunicato dalle autorità competenti). È difficilissimo fare delle analisi statistiche che mettano a confronto i dati in modo omogeneo perché è sufficiente che una Regione aumenti il numero di tamponi o in un Comune vi sia una comunità più esposta al virus per avere dati difficilmente comprensibili.

Se poi spostiamo l’analisi cercando di confrontare i dati che ci vengono da diversi Paesi, europei e non, il calcolo delle difformità/omogeneità della nostra curva con la curva di tali Paesi, si rende ancora più difficile perché alla base non vi è un sistema analogo di contare le persone contagiate (con buona pace dell’OMS e di tutte le strutture sanitarie sovranazionali!).

L’unico dato attendibile, quindi sembrerebbe essere quello delle “Persone che hanno contratto la malattia e sono in vita al momento della rilevazione e non sono ancora guarite”, questa entità la chiameremo “Attualmente positivi”.

Esempio

Persone che hanno contratto la malattia: 12

Persone guarite: 4

Persone decedute: 1

Attualmente positivi (12 – 4 – 1): 7

Questo, però, non significa che non sia possibile eseguire delle interpolazioni di dati (sempre con altri dati veri e che abbiamo preso dall’ISTAT) e che potrebbero darci un’idea della malattia, e di come essa stia procedendo o regredendo; dati che, con le dovute cautele, potrebbero essere letti anche per misurare altri indici.

Per questo abbiamo preso i numeri del coronavirus fornitici dalla nostra amministrazione comunale e li abbiamo incrociati con i dati dei residenti. Poi abbiamo confrontato su questa nuova base reale, l’andamento della malattia.

In altre parole, dire che a Sona ci sono 40 contagi e a Villa Bartolomea ce ne sono 52 non significa assolutamente nulla se non si tiene conto di quanti sono i residenti a Sona e quanti sono i residenti a Villa Bartolomea.

Se noi dividiamo il “Numero degli abitanti” con il numero dei contagi (il Valore assoluto) otteniamo quante volte ha colpito il virus (mediamente) nella popolazione di riferimento. Esempio: La città Alfa ha una popolazione di 10mila abitanti e presenta un numero di contagiati (valore assolto) pari a 100; significa che nella città Alfa sono state contagiate 1 su 100 persone. La città Beta ha una popolazione di 20mila abitanti e presenta un valore assoluto pari a 150, significa che nella città Beta sono state contagiate 1 su 133 persone.

In valore assoluto, 100 è più piccolo di 150 ma, in valore relativo (residenti/Valore assoluto), i contagiati sono in numero maggiore nella città Alfa che nella città Beta. Quindi, questo “indicatore” ci consente di confrontare i dati provenienti da territori diversi su base più omogenea.

C’è un rischio, chiamiamolo “Rischio assembramento virale”, e l’esempio è quello di Villa Bartolomea. A Villa Bartolomea l’ISTAT ci dice che sono residenti 5838 persone e i dati ufficiali ci dicono che il giorno 30 marzo sono stati contagiati 52 residenti ossia 1 ogni 5838/52 = 112,3 abitanti.

Sarebbe un dato mostruoso se non sapessimo che a Villa Bartolomea vi è una casa di riposo dove molti degenti sono risultati infetti al Coronavirus (a Sona, per esempio, con questi numeri avremmo 17776/112,3 = 158 casi di Corona Virus – speriamo di non arrivarci mai!).

Ne consegue che questo indice è tanto più attendibile quanto più alto è il numero di residenti presi in considerazione e ne consegue anche che il dato deve essere letto sempre con grano salis. Dopo queste doverose premesse, ecco i numeri. Siccome il maggior disastro che può succedere è che il 100% della popolazione sia contagiata, più è basso questo indicatore e più è alto il numero di contagi rispetto alla popolazione residente. Buona lettura, si fa per dire.

La tabella riporta, con riferimento al periodo dal 24 al 31 marzo, per Sona e per i cinque Comuni limitrofi il numero di coloro che hanno contratto il virus, sia in valore assoluto (Colonna Positivi) che relativo (Colonna Indice).

Questo grafico ci mostra l’andamento dell’indice riferito al “valore relativo” (ossia degli “Attualmente positivi” in rapporto alla popolazione residente) negli ultimi otto giorni. Più è basso l’indicatore e maggiore è il numero degli “Attualmente positivi” in relazione alla popolazione residente. La curva continuerà a scendere per poi risalire (avrà l’effetto visivo contrario rispetto a quella che siamo abituati a vedere).

Il dato di Sona ieri (395,0 casi relativi (17776 / 45) è migliore rispetto al Comune di Verona ma è peggiore rispetto alla media dei quattordici Comuni con più di 15mila abitanti.

La tabella riporta, con riferimento all’ultima settimana, per Sona e per i quattordici Comuni con più di 15.000 abitanti, il numero di coloro che hanno contratto il virus, sia in valore assoluto (Colonna Positivi) che relativo (Colonna Indice).

Ieri, 31 marzo, l’indice di Sona (395,0) è più basso se confrontato con l’indice medio calcolato per i comuni con più di 15mila abitanti, è migliore rispetto all’indice di Verona e di Bussolengo, ma è negativo se si confronta con quello di Zevio o di San Bonifacio.

Il grafico ci mostra l’andamento dell’epidemia, con riferimento ai “valori relativi” calcolati per Sona e per i quattordici Comuni con più di 15mila abitanti della Provincia di Verona.

La tabella mostra i dati di Sona, confrontabili con quelli degli altri Comuni compresi nelle classi evidenziate.

Il grafico ci mostra l’andamento dell’epidemia, con riferimento ai “valori relativi” calcolati per Sona e come media dei cinque comuni limitrofi, dei quattordici Comuni con più di 15mila abitanti e della Provincia di Verona.

Riteniamo corretto, per il momento, fermarci a questo punto, senza dare nessuna interpretazione dei dati elaborati.

Ovviamente siamo disponibili a qualsiasi confronto e ad accogliere opinioni sia che avvalorino e sia che non avvalorino il lavoro svolto. Da parte nostra cercheremo di tenere aggiornate settimanalmente queste tabelle sperando che ci mostrino, se non la fine del tunnel, una luce che si avvicina.