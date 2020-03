Coronavirus: un segnale di vicinanza al personale sanitario da tutti i 98 Comuni scaligeri

L’idea, sulla scorta di quanto è successo in altre città, è stata lanciata dal Sindaco di Verona Federico Sboarina, e subito condivisa da tutti i 98 Comuni veronesi.

Per questo, alle 11.30 di lunedì 30 marzo davanti agli accessi di strutture ospedaliere di città e provincia, le vetture della Polizia locale, della Protezione Civile e delle Forze dell’Ordine simultaneamente per alcuni minuti accenderanno i propri dispositivi di segnalazione, sirene e lampeggianti.

Un segnale pensato e voluto per esprimere solidarietà e ringraziamento a tutto il personale sanitario che si trova realmente in prima linea nella battaglia per debellare il coronavirus. Un segno di vicinanza e di incoraggiamento da parte di tutte le comunità veronesi.

Per il Comune di Sona il Sindaco Mazzi, indossando il tricolore, accompagnato da un rappresentante della Polizia Locale e uno della Protezione Civile, sarà a nome di tutta la nostra comunità davanti all’Ospedale di Bussolengo assieme al Sindaco di casa.

Il Vicesindaco Roberto Merzi porterà invece la sua presenza e la sua solidarietà davanti alla Casa di Riposo di Lugagnano.

