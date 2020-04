Coronavirus: seconda analisi dell’andamento dei contagi a Sona in rapporto al territorio circostante, anche in funzione del dato demografico

Come fatto sette giorni fa, anche oggi a distanza di una settimana presentiamo i dati ragionati del contagio Covid-19 nel Comune di Sona. Tutte le considerazioni che abbiamo evidenziato nell’articolo precedente sono valide anche per questo articolo per cui non ci dilungheremo in presentazioni del lavoro già fatto.

Ci basti ricordare il ragionamento di fondo: La città Alfa ha una popolazione di 10.000 abitanti e presenta un numero di contagiati (valore assolto) pari a 100; significa che nella città Alfa sono state contagiate 1 su 100 persone. La città Beta ha una popolazione di 20.000 abitanti e presenta un valore assoluto pari a 150; significa che n ella città Beta sono state contagiate 1 su 133 persone. In valore assoluto, 100 è più piccolo di 150 ma, in valore relativo (Residenti/Valore assoluto), i contagiati sono in numero maggiore nella città Alfa che nella città Beta.

I numeri che ci vengono forniti sono quelli dei Pazienti Attualmente Positivi al Coronavirus e quindi potenzialmente infettivi.

In attesa di verificare a tempo debito quale sarà stata l’effettiva portata di questa pandemia anche nel Comune di Sona, per il momento ci basti evidenziare queste “curve” che ci mostrano come si è sviluppata la malattia nel nostro territorio e nei comuni limitrofi, avuto riguardo ai residenti.

Progressione dei contagi in valore relativo rispetto alla popolazione residente in Sona e nei Comuni limitrofi dal 24 marzo al 6 aprile.

Questo valore indica che, ieri 6 aprile 2020, nel Comune di Sona risulta Attualmente Positivo al Corona Virus 1 residente ogni 323,2 residenti.

Il successivo grafico ci mostra l’andamento dell’indice riferito al “valore relativo” (ossia degli “Attualmente positivi” in rapporto alla popolazione residente) negli ultimi quattordici giorni. Più è basso l’indicatore e maggiore è il numero degli “Attualmente positivi” in relazione alla popolazione residente; la curva continuerà a scendere per poi risalire (avrà l’effetto visivo contrario rispetto a quella che siamo abituati a vedere).

Nel Comune di Sona la curva del contagio si mantiene sempre molto vicina alla media dei Comuni limitrofi.

Progressione dei contagi in valore assoluto in Sona e nei Comuni della provincia di Verona con più di 15mila abitanti, dal 24 marzo al 6 aprile.

Progressione dei contagi in valore relativo rispetto alla popolazione residente in Sona e nei Comuni della provincia di Verona con più di 15mila abitanti, dal 24 marzo al 6 aprile.

Questo valore indica che, ieri 6 aprile 2020, nel Comune di Sona risulta Attualmente Positivo al Corona Virus 1 residente ogni 323,2 residenti

Questo grafico ci dice che oggi, l’andamento dell’epidemia nel Comune di Sona è praticamente in media con i casi calcolati con riferimento alla popolazione di Verona e come media dei Comuni con più di 15.000 abitanti.

Abbiamo optato per la visualizzazione grafica dell’andamento dell’epidemia a Sona rispetto agli altri Comuni con più di 15mila abitanti perché il dato di Sona è praticamente allineato con la media. Più le colonne sono basse e maggiore è la diffusione del contagio fra la popolazione residente.

La lettura di questo grafico sembra suggerirci l’idea che il coronavirus si sia maggiormente espanso nei Comuni più popolosi (non era scontato).

Riteniamo corretto, anche oggi, fermarci a questo punto, senza dare nessuna interpretazione dei dati elaborati. Ovviamente siamo disponibili a qualsiasi confronto e ad accogliere opinioni sia che avvalorino e sia che non avvalorino il lavoro svolto. Da parte nostra cercheremo di tenere sempre aggiornate queste tabelle sperando che ci mostrino, finalmente, la fine del tunnel.