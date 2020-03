Coronavirus: salgono a due i casi di contagio nel Comune di Sona

Nel giorno dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni del Presidente del Consiglio comunale per il contenimento del coronavirus, con misure stringenti anche per il nostro territorio, salgono a due le persone risultate positive al contagio nel Comune di Sona.

In realtà il triste conteggio porterebbe a tre, ma il primo caso di contagio riscontrato lo scorso 4 marzo è stato, successivamente, attribuito dal servizio sanitario della regione Veneto ad un Comune confinante. I due casi nel Comune di Sona sono stati accertati tra ieri e oggi.

