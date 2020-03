Coronavirus: salgono a 17 i contagiati nel Comune di Sona. Il Sindaco: “Però stiamo migliorando i comportamenti”

In accordo con il Sindaco Gianluigi Mazzi, da oggi il Baco ogni giorno fornirà i dati dei contagiati a Sona, in maniera da fornire sempre un’informazione ufficiale ed evitare il diffondersi di pericolose fake news.

Ieri 17 marzo il numero dei contagiati era di 14, oggi 18 marzo i contagiati sono saliti a 17, tre in più.

“I numeri sono preoccupanti e dobbiamo tenere altissima l’attenzione, limitando al massimo ogni contatto ed ogni spostamento – spiega il Sindaco Mazzi, che proprio ieri ha emanato una nuova Ordinanza che limita ulteriormente gli spostamenti -. Ma devo dire che noto come i comportamenti stanno decisamente migliorando, la Polizia Locale mi riferisce di una situazione decisamente più in linea con i Decreti e le Ordinanze. Quindi chiedo ai miei concittadini di proseguire in questa direzione”.

Riguardo ai tamponi da eseguirsi a tappeto sul territorio, come annunciato dal Governatore Zaia, il Sindaco ci informa che i primi verranno effettuati a tutto quel personale degli enti pubblici che nella sanità e nelle varie amministrazioni sta facendo il massimo per affrontare l’emergenza.

Trovate tutte le notizie aggiornate e verificate sulla situazione del coronavirus nel Comune di Sona nella sezione speciale del sito del Baco.