Coronavirus: Salgono a 10 i positivi a Sona. Nel veronese nelle ultime 24ore 52 nuovi casi

Crescono ancora i positivi nel Comune di Sona. Dopo essere rimasti per molto tempo al di sotto dei tre casi, negli ultimi dieci giorni il numero sta leggermente salendo e oggi arriviamo ad avere 10 positivi.

Analizzando i numeri dei Comuni confinanti, vediamo che a Bussolengo attualmente i positivi sono 8, a Sommacampagna sono 4, a Castelnuovo del Garda vi è un solo caso e a Verona città sono 212.

Rispetto a ieri in tutto il veronese ci sono 52 nuovi casi (di cui 6 in realtà ricadono nel giorno precedente e non erano stati conteggiati): 15 sono casi sospetti, 25 sono contatti stretti, uno è un viaggiatore, 3 sono stati trovati in ambito ospedaliero (2 in Pronto Soccorso, uno dei quali ricoverato in Malattie infettive e un altro caso relativo a casa di riposo), un operatore sanitario trovato tramite lo screening dedicato ai professionisti del settore e 6 casi sono ancora da definire.

Trovate tutte le notizie aggiornate e verificate sulla situazione del coronavirus nel Comune di Sona nella sezione speciale del sito del Baco.