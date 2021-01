Il dato Covid di sabato 9 gennaio per il Comune di Sona riporta che i ricoverati in ospedale sono 7, ieri erano 5. Gli altri positivi sono in isolamento presso il proprio domicilio.

Il saldo dei positivi a Sona registra oggi 251 casi complessivi, ieri erano 243. Ricordiamo che a Sona i residenti sono 17.719. In questo aumento dei positivi influisce, purtroppo, la situazione in rapido peggioramento della casa di riposo di Lugagnano e della Comunità Alloggio di Palazzolo, come ha spiegato oggi il sindaco di Sona nella tradizionale intervista del sabato. Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti.

Analizziamo i dati dei Comuni confinanti.

A Bussolengo i ricoverati in ospedale sono 12, ieri erano 13. Gli attualmente positivi sono 240, ieri erano 244.

i ricoverati in ospedale sono 12, ieri erano 13. Gli attualmente positivi sono 240, ieri erano 244. A Castelnuovo del Garda i ricoverati in ospedale sono 6, ieri erano 5. Gli attualmente positivi sono 157, ieri erano 155.

i ricoverati in ospedale sono 6, ieri erano 5. Gli attualmente positivi sono 157, ieri erano 155. A Pescantina i ricoverati in ospedale sono 11, ieri erano 9. Gli attualmente positivi sono 246, ieri erano 252.

i ricoverati in ospedale sono 11, ieri erano 9. Gli attualmente positivi sono 246, ieri erano 252. A Sommacampagna i ricoverati in ospedale sono 7, ieri erano 6. Gli attualmente positivi sono 182, ieri erano 189.

i ricoverati in ospedale sono 7, ieri erano 6. Gli attualmente positivi sono 182, ieri erano 189. A Valeggio sul Mincio i ricoverati in ospedale sono 5 come ieri. Gli attualmente positivi sono 195, ieri erano 187.

i ricoverati in ospedale sono 5 come ieri. Gli attualmente positivi sono 195, ieri erano 187. A Verona città i ricoverati in ospedale sono 92, ieri erano 91. Gli attualmente positivi sono 2.276, ieri erano 2.231.

Nel veronese nelle ultime 24 ore sono stati 811 i nuovi casi e 586 i guariti. I morti da ieri sono sei: il totale da inizio pandemia è a 1.819. Il numero dei ricoverati in area non critica cresce di 19 e quello dei pazienti in terapia intensiva aumenta di 2 unità.

Da domenica 10 gennaio il Veneto diventa zona arancione, a questo link trovate tutto ciò che si può fare (e non si può fare).

Trovate tutte le notizie aggiornate e verificate sulla situazione della pandemia Covid nel Comune di Sona nella sezione speciale del sito del Baco.