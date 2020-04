Coronavirus. Roberta di Lugagnano: “Lavoro in una farmacia, dove spesso ho visto troppa disinformazione”

Continuano le nostre interviste alle figure professionali del nostro territorio che, in questo periodo di emergenza coronavirus, rappresentano con il loro lavoro le categorie più esposte al rischio di contagio o comunque le più sollecitate ad un aumento di lavoro e a condizioni del tutto nuove.

Questa volta, ovviamente in videochiamata, abbiamo sentito Roberta, residente a Lugagnano e camice azzurro da 29 anni in una farmacia di Verona.

Giusto per precisazione, quali sono generalmente le mansioni di un camice azzurro in farmacia?

Siamo delle commesse, ci occupiamo del magazzino, del telefono e serviamo i clienti ma non diamo consulenza farmacologica. In quel caso il cliente passa al camice bianco, il farmacista.

Descrivimi con le prime tre parole che ti vengono in mente la tua situazione lavorativa in questo momento di emergenza.

Disinformazione, caos, rassegnazione. Esattamente in quest’ordine sono le sensazioni che ho vissuto al lavoro da quando è scoppiato il problema coronavirus. Adesso sono nella fase della rassegnazione e ho capito che bisogna portare tanta pazienza per affrontare ogni giorno in farmacia.

Vi sono stati fatti dei corsi particolari per affrontare il contagio ed attuare le migliori forme di prevenzione?

L’ordine dei farmacisti ha divulgato un video per la categoria ed abbiamo attuato nell’immediato l’uso delle mascherine e le distanze di sicurezza. Gli altri provvedimenti sono stati intrapresi con il passare del tempo e le direttive più chiare anche del governo. Recentemente ci siamo attrezzati con le protezioni di plexiglass e per ultimo, come da disposizioni regionali di domenica 5 aprile, è obbligatorio anche per i clienti l’uso di guanti e mascherina.

È stato necessario anche modificare l’orario di apertura della farmacia e le vostre ore lavorative?

La farmacia dove lavoro faceva già un orario più lungo rispetto alla media ed è aperta anche il sabato e la domenica mattina quindi non è stato necessario modificare l’orario. Il nostro personale orario di lavoro è rimasto pressoché invariato, facciamo qualche straordinario quando vengono consegnate le mascherine ed è necessario che uno di noi si occupi esclusivamente dell’apertura dei pacchi e della suddivisione delle mascherine in base agli ordini ricevuti. È un compito che ci alterniamo tra colleghi.

Parlami dell’affluenza dei clienti.

Il problema dell’affluenza si è intensificato quando si consigliava di recarsi in ospedale solo in caso di effettiva necessità ma era diventato difficile trovare i dottori reperibili al telefono e poi hanno cominciato a chiudere gli ambulatori medici. La farmacia era diventata il punto di riferimento per ogni necessità sanitaria. I clienti entravano con la febbre o a farci sentire il tipo di tosse che li affliggeva e agli inizi nessuno di loro portava la mascherina. Attualmente la situazione è più sotto controllo ma il telefono continua a squillare all’impazzata e ci sono ancora troppe persone in giro, anziani compresi che a volte entrano anche solo per una parola di conforto. Credo di poter dividere i clienti in due categorie, quella che ci crede un supermercato ed entra al mattino per fare una richiesta e al pomeriggio è già di ritorno e quella ansiogena che ordina un prodotto e poi chiama più volte al giorno per accertarsi dello stato del suo ordine. Anche noi garantiamo le consegne a domicilio ma ci sono ancora troppe persone che preferiscono passare personalmente.

Oltre alle mascherine, che sappiamo essere super richieste ed effettivamente introvabili, quali sono gli altri prodotti più richiesti e difficili da reperire?

L’alcool per disinfettare, la classica bottiglia rosa, ormai introvabile anche nei supermercati e il glicerolo per farsi il gel lavamani, altro prodotto irreperibile. Mai avuta così tanta richiesta di questi due prodotti come in questo periodo.

Sdrammatizziamo. La richiesta più bizzarra che hai avuto?

Una signora mi ha chiesto se vendevamo la ciotola e il pennello per fare la tinta ai capelli. Ognuno ha le sue priorità. L’ho liquidata dirottandola in una saponeria.

