Coronavirus: rimandata la grande sfilata di carnevale di Lugagnano. Si terrà sabato 23 maggio in notturna

I provvedimenti emanati dal Governo per il contenimento dell’emergenza coronavirus stanno determinando l’annullamento, o lo spostamento, di moltissimi eventi sul nostro territorio.

Una situazione che, inevitabilmente, va a colpire anche uno degli appuntamenti più importanti che si tiene nel Comune di Sona: la grande sfilata di carnevale di Lugagnano, che da anni si è imposta come forse la più partecipata dell’intera provincia.

La sfilata era prevista per domenica 15 marzo, preceduta da altri eventi come venerdì 13 marzo la Cena di Carnevale e sabato 14 marzo la sfilata alla Grande Mela e il rinnovo del gemellaggio con Weiler.

In realtà, prendendo atto della situazione, il Direttivo dell’Associazione Carnevale Benefico di Lugagnano ha deciso di far slittare l’evento di più di un mese, a sabato 23 maggio, in notturna. Sono invece definitivamente annullati tutti gli altri appuntamenti, compresa la cerimonia di rinnovo del gemellaggio tra l’Associazione Carnevale di Lugagnano e il carnevale della cittadina tedesca di Weiler.