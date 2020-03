Coronavirus: primo caso a Sona. Il Sindaco Mazzi: “Continuiamo normalmente la nostra vita quotidiana seguendo le indicazioni e le prescrizioni”

Notizia di questi minuti è che si registra a Sona il primo caso di positività al coronavirus.

Il Sindaco di Sona ha infatti appena dichiarato che “L’Autorità competente mi ha comunicato questa mattina che una persona del nostro territorio è risultata positiva al test “Coronavirus Covid-19” e che è stata posta in isolamento fiduciario. Immediatamente sono state attivate le misure di contenimento previste dai protocolli”.

“Vi invito – continua Mazzi – a proseguire le vostre attività nel rispetto delle misure di prevenzione igienico-sanitarie elencate nell’allegato 4 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 01.03.2020, già pubblicate sul sito del Comune”.

“Non ci dobbiamo fermare – termina il Sindaco Gianluigi Mazzi, rivolgendosi a tutti i cittadini -, continuiamo normalmente la nostra vita quotidiana seguendo le indicazioni e le prescrizioni del Ministero della Sanità, della Regione e del Comune”.

Il Dipartimento della Protezione Civile ha emanato le misure operative per la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, che verranno ora applicate anche a Sona.

“Nei Comuni o nelle aree nei quali risulta positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi è un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un’area già interessata dal contagio del menzionato virus – prevedono le misure della Protezione Civile – il Sindaco o suo delegato provvede all’attivazione del Centro Operativo Comunale – COC del comune coinvolto e dei comuni confinanti al fine di porre in essere le possibili azioni preventive”.

La Protezione Civile prevede anche che “è opportuno che tutti i Comuni garantiscano un rafforzamento delle attività di comunicazione e informazione alla popolazione tramite i canali ordinariamente utilizzati”. E questo, nei Comuni interessati o che potrebbero essere interessati da misure urgenti di contenimento, attraverso l’attivazione del volontariato locale; l’organizzazione delle azioni volte ad assicurare la continuità dei servizi essenziali, nonché la raccolta dei rifiuti; l’organizzazione delle azioni volte ad assicurare la continuità della fornitura dei beni di prima necessità (inclusi i rifornimenti di carburante); la pianificazione, o eventuale attivazione, delle azioni di assistenza alla popolazione e la pianificazione e organizzazione dei servizi di assistenza a domicilio per le persone in quarantena domiciliare (per es. generi di prima necessità, farmaci, pasti preconfezionati … ), eventualmente svolti da personale delle organizzazioni di volontariato, opportunamente formato e dotato di DPI.