Coronavirus: nuova ordinanza del Sindaco Mazzi, che apre alle uscite, ma solo entro i 400 metri

Come avevamo annunciato ieri, nel pomeriggio di oggi martedì 14 aprile il Sindaco di Sona Gianluigi Mazzi ha emanato la nuova ordinanza, che si affianca a quella emanata ieri dal Governato del Veneto Luca Zaia.

L’intenzione evidenziata ieri dall’Amministrazione di Sona sul punto più importante per i cittadini, quello degli spostamenti, è evidentemente mutata nel corso della giornata di oggi, probabilmente a seguito di un confronto con gli altri Comuni del territorio.

Ieri l’intenzione, come abbiamo scritto, era infatti quella di permettere lo spostamento in un ambito che comprendeva l’intera frazione di residenza, escluse le vie vicinali. Quello che invece viene stabilito oggi con l’Ordinanza del Sindaco Mazzi è decisamente più restrittivo: ci si potrà spostare al massimo di 400 metri dalla propria abitazione.

Ma veniamo punto per punto a quanto disposto dalla nuova ordinanza del Sindaco Mazzi.

Viene quindi vietata l’attività motoria ad un raggio superiore a 400 metri di distanza dalla propria abitazione o domicilio; ai fini del controllo il cittadino dovrà esibire documento di riconoscimento o apposita autocertificazione.

Viene limitato l’ingresso nelle aree cani presenti sul territorio ad un solo conduttore alla volta e per un tempo limitato a cinque minuti; non è ammesso l’ingresso di ulteriori cani non condotti direttamente dalla persona già presente all’interno dell’area.

Viene limitato lo spostamento per la gestione degli animali domestici. Si potrà attendere alle esigenze primarie degli animali di affezione in un raggio non superiore a 400 metri di distanza dalla residenza o domicilio dei proprietari o conduttori degli animali stessi.

Confermato inoltre il divieto di utilizzare le panchine ubicate nelle piazze, nelle aree verdi e lungo le strade. Confermata anche la riapertura parziale dei centri di raccolta rifiuti, solo per il conferimento del verde.

Le misure previste dalla nuova ordinanza hanno effetto sull’intero territorio sonese da mercoledì 15 aprile fino al 3 maggio.

Anche a Sona da mercoledì sarà anche obbligatorio, come previsto da Zaia, uscire sempre da soli, con la mascherina indossata (indossata completamente, non solo appesa al collo) e con i guanti (o con un flacone di gel per detergere le mani) e mantenere la distanza di due metri da chiunque.

Trovate tutte le notizie aggiornate e verificate sulla situazione del coronavirus nel Comune di Sona nella sezione speciale del sito del Baco.