Il dato Covid di mercoledì 30 dicembre per il Comune di Sona riporta che i ricoverati in ospedale sono 6, ieri erano 4. Gli altri positivi sono in isolamento presso il proprio domicilio.

Il saldo dei positivi a Sona registra oggi 205 casi complessivi, ieri erano 190. Ricordiamo che a Sona i residenti sono 17.719. Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti.

Sulla base degli ultimi dati a nostra disposizione l’attuale incidenza dei ricoveri in ospedale è pari al 12% del cumulato dei nuovi casi positivi registrati a Sona nelle quattro settimane precedenti. Tale rapporto è appena al di sopra rispetto agli ultimi dati della media nazionale, pari al 5,29%. in graduale aumento rispetto alle ultime due settimane (il minimo è il 3,75% risalente al 5 dicembre). Come abbiamo spiegato in un recente articolo, lo scarto statistico presente tra il rapporto comunale (linea verde) e nazionale (linea nera) è, invece, indicativo o di una sottostima del tracciamento dei casi o della presenza o della presenza di ricoverati critici, o della combinazione di entrambi i fattori.

Analizziamo i dati dei Comuni confinanti.

A Bussolengo i ricoverati in ospedale sono 8, ieri erano 9. Gli attualmente positivi sono 273, ieri erano 278.

i ricoverati in ospedale sono 8, ieri erano 9. Gli attualmente positivi sono 273, ieri erano 278. A Castelnuovo del Garda i ricoverati in ospedale sono 5, ieri erano 4. Gli attualmente positivi sono 171, ieri erano 165.

i ricoverati in ospedale sono 5, ieri erano 4. Gli attualmente positivi sono 171, ieri erano 165. A Pescantina i ricoverati in ospedale sono 11, ieri erano 10. Gli attualmente positivi sono 227, ieri erano 217.

i ricoverati in ospedale sono 11, ieri erano 10. Gli attualmente positivi sono 227, ieri erano 217. A Sommacampagna i ricoverati in ospedale sono 9, ieri erano 8. Gli attualmente positivi sono 176, ieri erano 175.

i ricoverati in ospedale sono 9, ieri erano 8. Gli attualmente positivi sono 176, ieri erano 175. A Valeggio sul Mincio i ricoverati in ospedale sono 5, ieri erano 3. Gli attualmente positivi sono 199, ieri erano 205.

i ricoverati in ospedale sono 5, ieri erano 3. Gli attualmente positivi sono 199, ieri erano 205. A Verona città i ricoverati in ospedale sono 107, ieri erano 105. Gli attualmente positivi sono 2.538, ieri erano 2.471.

Nel veronese nelle ultime 24 ore sono 936 i nuovi casi. Crescono anche i guariti:770 in più rispetto a ieri. Calano ancora leggermente i ricoveri: 3 in meno in area non critica e 6 in meno in intensiva.

Per avere chiaro il quadro di quali sono le regole da seguire fino al 6 gennaio leggete la semplice ma definitiva guida pubblicata dal Baco.

Trovate tutte le notizie aggiornate e verificate sulla situazione della pandemia Covid nel Comune di Sona nella sezione speciale del sito del Baco.