Coronavirus: Mercoledì 3 marzo a Sona scendono ancora i positivi. Zaia: “In Veneto rischiamo la zona arancione”

Il dato Covid di oggi mercoledì 3 marzo per il Comune di Sona registra 2 positivi in meno rispetto a ieri (34 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. I ricoverati in ospedale rimangono invariati rispetto a ieri (1 complessivi). Gli altri positivi sono in isolamento presso il proprio domicilio. (Nella foto Alfredo Cottini, volontario della redazione del Baco, si occupa di interviste, associazionismo e sociale).

Analizziamo i dati dei Comuni confinanti.

A Bussolengo oggi si registrano 2 positivi in più rispetto a ieri (55 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. I ricoverati in ospedale rispetto a ieri salgono di 2 (7 complessivi). Gli altri positivi sono in isolamento presso il proprio domicilio.

Nel veronese sono 147 i nuovi casi da ieri alle 17, con nessun decesso. I positivi crescono di 111 e i guariti di 36. Diminuiscono ancora i ricoveri, 1 in meno in area non critica e 1 in meno in terapia intensiva.

In Veneto i nuovi casi sono 812, 3 i decessi e 277 i guariti. Nel punto quotidiano sulla pandemia in Veneto Zaia ha spiegato di essere “molto preoccupato» per l’aumento dei contagi e degli accessi negli ospedali e sostiene che, pur non avendo ancora l’indice Rt, venerdì il Veneto rischia di passare di classificazione in arancione. Ammette anche che, in questo momento, il Veneto si trova in un’isola felice, ma che è circondato da regioni con una situazione epidemiologica grave e che è necessaria la massima attenzione”.

