Coronavirus: Mercoledì 24 febbraio a Sona gli attualmente positivi sono 22. In Veneto 565 i nuovi casi

Il dato Covid di oggi mercoledì 24 febbraio per il Comune di Sona registra 2 positivi in più rispetto a ieri (22 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. I ricoverati in ospedale rimangono invariati rispetto a ieri (1 complessivi). Gli altri positivi sono in isolamento presso il proprio domicilio. (Nella foto, Alessandro Donadi, volontario della redazione del Baco, opinionista ed editorialista).

Analizziamo i dati dei Comuni confinanti.

A Bussolengo oggi si registrano 8 positivi in più rispetto a ieri (37 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. I ricoverati in ospedale rimangono invariati rispetto a ieri (2 complessivi). Gli altri positivi sono in isolamento presso il proprio domicilio.

Nel veronese i casi di Covid registrati dalle 17 di ieri sono 115, i guariti sono 44 e i decessi 4. Aumentano di 7 i ricoveri in area non critica mentre scendono di 1 quelli in terapia intensiva.

In Veneto i nuovi casi sono 565, i morti 5 e i guariti 266. Parlando dei vaccini, oggi il presidente del Veneto Zaia ha spiegato che “Rispetto ad altre regioni, che vaccinano dai centenari in giù, abbiamo deciso di andare dagli ottantenni in su perché è una popolazione più numerosa e con più mobilità”.

Trovate tutte le notizie aggiornate e verificate sulla situazione della pandemia Covid nel Comune di Sona nella sezione speciale del sito del Baco.