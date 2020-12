Il dato Covid di mercoledì 23 dicembre per il Comune di Sona riporta che i ricoverati in ospedale rimangono 2. Gli altri positivi sono in isolamento presso il proprio domicilio.

Il saldo dei positivi a Sona registra oggi 235 casi complessivi, ieri erano 228. Ricordiamo che a Sona i residenti sono 17.719. Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti.

Sulla base degli ultimi dati a nostra disposizione l’attuale incidenza dei ricoveri in ospedale è pari all’ 5,88% del cumulato dei nuovi casi positivi registrati a Sona nelle quattro settimane precedenti. Tale rapporto è appena al di sopra rispetto agli ultimi dati della media nazionale, pari al 4,71% in graduale aumento rispetto alle ultime due settimane (il minimo è il 3,75% risalente al 5 dicembre). Il tendenziale aumento dell’incidenza degli ospedalizzati nelle ultime due settimane a livello nazionale è indicativo non di un incremento della gravità del virus, ma di un effettivo calo dei contagi (al denominatore del rapporto).

Al fine di correggere fattori di disturbo o inesattezze (nel fine settimana vengono effettuati meno test, gli esiti dei tamponi rapidi non viene comunicato con puntualità) graficamente ricorriamo alla media mobile su base settimanale, uno strumento per analizzare le serie storiche.

Analizziamo i dati dei Comuni confinanti.

A Bussolengo i ricoverati in ospedale sono 11 come ieri. Gli attualmente positivi sono 244, ieri erano 232.

A Castelnuovo del Garda i ricoverati in ospedale sono 5 come ieri. Gli attualmente positivi sono 205, ieri erano 200.

A Pescantina i ricoverati in ospedale sono 14, ieri erano 15. Gli attualmente positivi sono 273, ieri erano 263.

A Sommacampagna i ricoverati in ospedale sono 7, ieri erano 8. Gli attualmente positivi sono 216, ieri erano 214.

A Valeggio sul Mincio i ricoverati in ospedale sono 6, come ieri. Gli attualmente positivi sono 194, ieri erano 173.

A Verona città i ricoverati in ospedale sono 108, ieri erano 105. Gli attualmente positivi sono 2.894, ieri erano 2.847.

