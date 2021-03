Coronavirus: Mercoledì 17 marzo a Sona i positivi sono 73. Vaccinazioni: tocca alla classe 1938, la prossima settimana 37, 30, 31 e 32

Ascolta questo articolo

Il dato Covid di oggi mercoledì 17 marzo per il Comune di Sona registra 7 positivi in più rispetto a ieri (73 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. I ricoverati in ospedale rimangono invariati rispetto a ieri (3 complessivi). Gli altri positivi sono in isolamento presso il proprio domicilio. (Nella foto Riccardo Chesini, volontario della redazione del Baco, si occupa di sociale ed interviste).

Analizziamo i dati dei Comuni confinanti.

A Bussolengo oggi si registrano 5 positivi in più rispetto a ieri (89 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. I ricoverati in ospedale rispetto a ieri rimangono invariati (3 complessivi). Gli altri positivi sono in isolamento presso il proprio domicilio.

Nel veronese sono 240 i nuovi casi dalle 17 di ieri alle 8 di oggi, con 3 morti. I ricoveri sono stabili in area medica e 3 in meno in terapia intensiva.

In Veneto sono 1.242 i nuovi casi da ieri pomeriggio, con 32 i decessi. I ricoveri sono 3 in più in area non critica e 2 in meno in intensiva. I guariti sono 600. Nel punto odierno sulla pandemia in Veneto il presidente Zaia ha spiegato che “ieri abbiamo fatto oltre 11mila vaccini nonostante l’assenza di AstraZeneca. A regime ne faremo 50mila, impiegando 1.300 persone. Finora in veneto sono state fatte 550mila vaccinazioni”. E’ stata quindi l’assessore Lanzarin ad aggiungere, sulle vaccinazioni, che “finora sono state chiamate le classi 41, 40, 39, questa settimana si parte con la classe 1938, la prossima con 37, 30, 31 e 32”.

Trovate tutte le notizie aggiornate e verificate sulla situazione della pandemia Covid nel Comune di Sona nella sezione speciale del sito del Baco.