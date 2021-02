Ascolta questo articolo, un modo differente per informarti.

Il dato Covid di oggi mercoledì 17 febbraio per il Comune di Sona registra 4 positivi in meno rispetto a ieri (13 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. Oggi non è presente nessun ricoverato covid in ospedale residente a Sona, non capitava dal 24 ottobre scorso.

Analizziamo i dati dei Comuni confinanti.

A Bussolengo oggi si registrano 8 positivi in più rispetto a ieri (41 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. I ricoverati in ospedale rimangono invariati a ieri (5 complessivi). Gli altri positivi sono in isolamento presso il proprio domicilio.

Nel veronese sono 59 i nuovi casi da ieri alle 17. Si registra 1 decesso e 19 positivi in più. I ricoverati in area non critica sono 2 in più, quelli in terapia intensiva 7 in meno.

In Veneto da ieri si registrano 324 nuovi casi, i decessi sono 2 e i guariti sono 431. Nel punto quotidiano sulla pandemia il presidente del Veneto Zaia ha spiegato che “Abbiamo vaccinato 250mila persone, 108mila hanno concluso la seconda dose. Ieri abbiamo fatto 6mila vaccinazioni, ma avremo la possibilità di farne molti di più. Se avessimo i magazzini pieni di vaccini, da qui all’estate potremmo dichiarare il Veneto Covid-free. Sui vaccini siamo collaborativi, noi non possiamo validare il lotto di vaccini che ci hanno proposto, è necessario un lavoro di squadra, ci serve l’autorizzazione del commissario. Il problema non è avere vaccini più buoni, non è neanche averli, tutti li avremo prima o poi, ma il fattore determinante è averli adesso per ripartire subito. Se ci sono questi vaccini e se sarà confermato che sono siero e non acqua distillata, mi pare lecito comprarli. Sull’acquisto di vaccini abbiamo la collaborazione dei colleghi di Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Trentino Alto Adige e Marche”.

Nel frattempo da lunedì 15 febbraio è iniziata la somministrazione dei vaccini alla popolazione over 80, partendo dalla classe 1941. In arrivo le lettere di convocazione dell’Ulss 9, ecco cosa contengono.

Martedì 16 febbraio è stato inaugurato dal sindaco Brizzi il centro vaccinazioni a Bussolengo, presso l’ex bocciodromo, ecco le foto.

