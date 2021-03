Coronavirus: Mercoledì 10 marzo a Sona i nuovi positivi sono 8. In Veneto 1202 nuovi casi

Ascolta questo articolo

Il dato Covid di oggi mercoledì 10 marzo per il Comune di Sona registra 8 positivi in più rispetto a ieri (59 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. I ricoverati in ospedale salgono di 1 rispetto a ieri (4 complessivi). Gli altri positivi sono in isolamento presso il proprio domicilio. (Nella foto Elisa Oliosi, volontaria della redazione del Baco, si occupa di sociale, cultura, scuola ed interviste).

Il Sindaco di Sona, contattato dal Baco, ha spiegato come oggi nel nostro distretto il tasso per 100mila abitanti è di 210 casi. “Siamo ancora sotto la soglia dei 250 casi che sono il limite secondo l’ultima ordinanza della regione Veneto per passare alla didattica esclusivamente a distanza, dalla seconda media in su. Ma è una soglia che si sta purtroppo avvicinando giorno per giorno, la situazione va tenuta assolutamente monitorata”.

Analizziamo i dati dei Comuni confinanti.

A Bussolengo oggi si registrano 10 positivi in più rispetto a ieri (70 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. I ricoverati in ospedale rispetto a ieri aumentano di 3 (5 complessivi). Gli altri positivi sono in isolamento presso il proprio domicilio.

Nel veronese dalle 17 di ieri sono 345 i nuovi casi (totali 3666), con 1 decesso. Aumentano di 6 i ricoverati in area non critica (207 totali) mentre sono stabili i ricoverati in terapia intensiva (37 totali).

In Veneto sono 1202 i nuovi casi dalle ore 17, con 5 morti. I ricoverati sono 17 in più in area non critica (totali 1061) e 4 in più in terapia intensiva (totali 148).

Trovate tutte le notizie aggiornate e verificate sulla situazione della pandemia Covid nel Comune di Sona nella sezione speciale del sito del Baco.