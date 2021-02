Se non puoi leggerlo, ascolta l'articolo

Il dato Covid di oggi mercoledì 10 febbraio per il Comune di Sona registra 4 positivi in meno rispetto a ieri (17 casi complessivi, non succedeva dall’8 di ottobre). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. I ricoverati in ospedale rimangono invariati (2 complessivi). Gli altri positivi sono in isolamento presso il proprio domicilio.

Analizziamo i dati dei Comuni confinanti.

A Bussolengo oggi si registrano 8 positivi in meno rispetto a ieri (35 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. I ricoverati in ospedale salgono di 2 (6 complessivi). Gli altri positivi sono in isolamento presso il proprio domicilio.

Nel veronese si registrano 78 nuovi casi, i positivi sono 48 in meno e due i deceduti. I ricoveri in area non critica sono 14 in meno in area medica e 3 in meno e quelli in terapia intensiva.

In Veneto si registrano 504 nuovi casi da ieri pomeriggio ma i guariti sono 394.

Per evitare l’aumento dei contagi, Zaia ha emanato una nuova ordinanza, valida fino al 5 marzo. L’ordinanza prevede che dalle 15 alle 18 è consentita l’attività di somministrazione di cibi e bevande esclusivamente da seduti, sia all’interno che all’esterno. All’esterno del locale va sempre indicato il numero di persone massimo che possono entrare. Vietato anche il consumo per asporto nei pressi del locale.

