Coronavirus: Martedì 9 marzo a Sona i positivi sono 51. Zaia: “Stamattina arrivate 53.300 dosi di vaccino”

Il dato Covid di oggi martedì 9 marzo per il Comune di Sona registra 7 positivi in più rispetto a ieri (51 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. I ricoverati in ospedale rimangono invariati rispetto a ieri (3 complessivi). Gli altri positivi sono in isolamento presso il proprio domicilio. (Nella foto Mario Pachera, volontario della redazione del Baco, si occupa di fotografia).

Analizziamo i dati dei Comuni confinanti.

A Bussolengo oggi si registra un numero di positivi invariato rispetto a ieri (60 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. I ricoverati in ospedale rispetto a ieri calano di 4 (2 complessivi). Gli altri positivi sono in isolamento presso il proprio domicilio.

Nel veronese sono 227 i nuovi casi da ieri alle 17, i decessi sono 2 ed i guariti 25. Crescono di 1 i ricoveri in area non critica e i ricoveri in terapia intensiva.

In Veneto i nuovi casi sono 1.167, i decessi sono 6 ed i guariti 353. Nel punto odierno sulla pandemia il presidente del Veneto Zaia ha spiegato che “questa mattina sono arrivate in Veneto altre 53.300 dosi di vaccino di Pfizer. Possiamo già contare su 58 punti vaccinali in tutta la regione ed altri se ne aggiungeranno, grazie anche ad accordi che stiamo stringendo con strutture private. La campagna vaccinale sarà una vera chiamata di popolo, perché i vaccini arriveranno”.

