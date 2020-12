Il dato Covid di martedì 29 dicembre per il Comune di Sona riporta che i ricoverati in ospedale sono 4, ieri erano 3. Gli altri positivi sono in isolamento presso il proprio domicilio.

Il saldo dei positivi a Sona registra oggi 190 casi complessivi, ieri erano 181. Ricordiamo che a Sona i residenti sono 17.719. Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti.

Analizziamo i dati dei Comuni confinanti.

A Bussolengo i ricoverati in ospedale sono 9, ieri erano 11. Gli attualmente positivi sono 278, ieri erano 265.

A Castelnuovo del Garda i ricoverati in ospedale sono 4, ieri erano 5. Gli attualmente positivi sono 165, ieri erano 172.

A Pescantina i ricoverati in ospedale sono 10, come ieri. Gli attualmente positivi sono 217, ieri erano 218.

A Sommacampagna i ricoverati in ospedale sono 8, come ieri. Gli attualmente positivi sono 175, ieri erano 167.

A Valeggio sul Mincio i ricoverati in ospedale sono 3, ieri erano 4. Gli attualmente positivi sono 205, ieri erano 207.

A Verona città i ricoverati in ospedale sono 105, ieri erano 109. Gli attualmente positivi sono 2.471, ieri erano 2.436.

Nel veronese sono 272 i nuovi casi ma cala il numero degli attualmente positivi, 19.925, diciotto in meno, grazie ai 258 guariti. Calano anche i ricoveri: 20 in meno in area non critica e 3 in meno in intensiva.

