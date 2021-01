Il dato Covid di oggi martedì 26 gennaio per il Comune di Sona registra 7 positivi in meno rispetto a ieri (41 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. I ricoverati in ospedale rispetto a ieri rimangono stabili (3 complessivi). Gli altri positivi sono in isolamento presso il proprio domicilio.

Analizziamo i dati dei Comuni confinanti.

A Bussolengo oggi si registrano 11 positivi in meno rispetto a ieri (111 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. I ricoverati in ospedale rispetto a ieri scendono di 3 (4 complessivi). Gli altri positivi sono in isolamento presso il proprio domicilio.

Nel veronese da ieri sono 84 i nuovi casi, ma gli attualmente positivi calano di 314. I decessi da ieri sono 7 e i guariti 391. I ricoverati in area non critica calano di 6 e aumentano di 1 in terapia intensiva.

In Veneto i nuovi casi positivi sono 418, i decessi sono 31 e i guariti aumentano di 1.145.

In merito al numero dei positivi in Veneto in questi mesi, Zaia ha anche spiegato che “sul numero dei contagi assoluti, il Veneto ha sempre avuto la medaglia d’oro, cosa che qualche nostro maldestro detrattore voleva far passare come una colpa. A dicembre, il nostro picco, noi facevamo 60 mila tamponi al giorno. I positivi erano 3.000, e la nostra incidenza dunque era del 5%. Negli stessi giorni un’altra Regione faceva 400 tamponi e trovava 40 positivi. La sua incidenza era il 10%, il doppio della nostra. Ma sui giornali, e non solo, eravamo 3.000 a 40”.

Il Veneto è stato confermato in zona arancione anche per la questa settimana dall’ordinanza del Ministero della Salute: qui tutte le regole.

