Coronavirus: Martedì 23 febbraio a Sona gli attualmente positivi sono 20. Zaia: “In Veneto per la prima volta da gennaio positivi in crescita”

Il dato Covid di oggi martedì 23 febbraio per il Comune di Sona registra 1 positivo in più rispetto a ieri (20 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. I ricoverati in ospedale rimangono invariati rispetto a ieri (1 complessivi). Gli altri positivi sono in isolamento presso il proprio domicilio. (Nella foto, Francesca Tenerelli, volontaria della redazione del Baco, specializzata in interviste e servizi sui temi della scuola e del sociale).

Un anno fa, il 21 febbraio 2020, la tempesta Covid investiva anche Sona, qui l’abbiamo raccontata giorno per giorno.

Analizziamo i dati dei Comuni confinanti.

A Bussolengo oggi si registrano 3 positivi in meno rispetto a ieri (29 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. I ricoverati in ospedale salgono di 2 rispetto a ieri (2 complessivi). Gli altri positivi sono in isolamento presso il proprio domicilio.

Nel veronese sono 85 i nuovi casi da ieri pomeriggio alle 17, mentre sono 57 i negativizzati. Da ieri i decessi sono 5 e sono stabili i ricoveri.

In Veneto i nuovi casi sono 741 e i negativizzati 371. I ricoveri sono 7 in più in area non critica e 4 in meno in terapia intensiva.

“Dal primo gennaio al 22 febbraio abbiamo avuto un calo, oggi è il primo giorno di risalita e non va sottovalutato, noi siamo molto preoccupati – ha spiegato Zaia durante il punto quotidiano sulla pandemia in Veneto -. In queste ore il bollettino sta iniziando a dare dei segnali: io dico che invece di guardare l’Rt occorre porre l’attenzione sui ricoveri, quando i ricoveri superano le dimissioni significa che il trend si sta riaccentuando, non possiamo abbassare la guardia”.

