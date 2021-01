Il dato Covid di oggi martedì 19 gennaio per il Comune di Sona registra 12 positivi in meno rispetto a ieri (101 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. I ricoverati in ospedale rispetto a ieri sono ancora uno in meno (4 complessivi). Gli altri positivi sono in isolamento presso il proprio domicilio.

Analizziamo i dati dei Comuni confinanti.

A Bussolengo oggi si registrano 9 positivi in più rispetto a ieri (130 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. I ricoverati in ospedale rispetto a ieri scendono di uno (8 complessivi). Gli altri positivi sono in isolamento presso il proprio domicilio.

A Castelnuovo del Garda oggi si registrano 5 positivi in meno rispetto a ieri (109 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. I ricoverati in ospedale rispetto a ieri salgono di uno (5 complessivi). Gli altri positivi sono in isolamento presso il proprio domicilio.

A Pescantina oggi si registrano 10 positivi in meno rispetto a ieri (139 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. I ricoverati in ospedale rispetto a ieri sono uno in meno (6 complessivi). Gli altri positivi sono in isolamento presso il proprio domicilio.

A Sommacampagna oggi si registrano 5 positivi in meno rispetto a ieri (123 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. I ricoverati in ospedale rispetto a ieri sono invariati (11 complessivi). Gli altri positivi sono in isolamento presso il proprio domicilio. Oggi abbiamo intervistato il Sindaco di Sommacampagna Bertolaso sulla situazione della sua comunità e del suo territorio in questa fase complessa.

A Valeggio sul Mincio oggi si registrano 7 positivi in meno rispetto a ieri (114 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. I ricoverati in ospedale rispetto a ieri sono uno in meno (6 complessivi). Gli altri positivi sono in isolamento presso il proprio domicilio.

A Verona città oggi si registrano 44 positivi in meno rispetto a ieri (1.759 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. I ricoverati in ospedale rispetto a ieri sono due in meno (95 complessivi). Gli altri positivi sono in isolamento presso il proprio domicilio.

Nel veronese si registra un forte calo di nuovi casi: 97 in meno da ieri sera, e anche i positivi attuali sono 1058 meno di ieri sera. Calano anche i ricoverati: sono 25 in meno in area non critica ed uno in più in terapia intensiva sono 82. Sono 56 i morti registrati da ieri sera.

Nella conferenza stampa di oggi il Presidente Zaia ha spiegato che in Veneto “calano vistosamente gli attualmente positivi, sono 63mila, una settimana fa eravamo a 89mila. Sono 2.942 i ricoverati: 58 in meno in area non critica e 15 in meno in terapia intensiva. Oggi siamo scesi sotto il valore massimo di marzo in terapie intensive”.

Con le nuove classificazioni previste dall’ordinanza del Ministro Speranza, in vigore da ieri, il Veneto rimane in zona arancione almeno fino al 31 gennaio, qui le regole.

