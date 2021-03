Coronavirus: Martedì 16 marzo a Sona crescono di 13 i positivi. In Veneto aumentano i ricoveri

Ascolta questo articolo

Nei giorni in cui il Veneto entra in zona rossa, (qui tutte le regole), il dato Covid di oggi martedì 16 marzo per il Comune di Sona registra 13 positivi in più rispetto a ieri (66 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. I ricoverati in ospedale rimangono invariati rispetto a ieri (3 complessivi). Gli altri positivi sono in isolamento presso il proprio domicilio. (Nella foto Federica Slanzi, volontaria della redazione del Baco, si occupa di sociale e cultura).

Analizziamo i dati dei Comuni confinanti.

A Bussolengo oggi si registra un numero di positivi invariato rispetto a ieri (84 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. I ricoverati in ospedale rispetto a ieri calano di 3 (3 complessivi). Gli altri positivi sono in isolamento presso il proprio domicilio.

oggi si registra rispetto a ieri (84 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. I (3 complessivi). Gli altri positivi sono in isolamento presso il proprio domicilio. A Castelnuovo del Garda oggi si registrano 3 positivi in più rispetto a ieri (64 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. I ricoverati in ospedale crescono di 1 rispetto a ieri (3 complessivi). Gli altri positivi sono in isolamento presso il proprio domicilio.

oggi si registrano rispetto a ieri (64 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. I rispetto a ieri (3 complessivi). Gli altri positivi sono in isolamento presso il proprio domicilio. A Pescantina oggi si registrano 2 positivi in meno rispetto a ieri (70 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. I ricoverati in ospedale rispetto a ieri calano di 2 (1 complessivi). Gli altri positivi sono in isolamento presso il proprio domicilio.

oggi si registrano rispetto a ieri (70 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. I (1 complessivi). Gli altri positivi sono in isolamento presso il proprio domicilio. A Sommacampagna oggi si registrano 22 positivi in più rispetto a ieri (73 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. I ricoverati in ospedale rispetto a ieri aumentano di 1 (2 complessivi). Gli altri positivi sono in isolamento presso il proprio domicilio.

oggi si registrano rispetto a ieri (73 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. I (2 complessivi). Gli altri positivi sono in isolamento presso il proprio domicilio. A Valeggio sul Mincio oggi si registrano 7 positivi in meno rispetto a ieri (87 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. I ricoverati in ospedale rispetto a ieri aumentano di 2 (10 complessivi). Gli altri positivi sono in isolamento presso il proprio domicilio.

oggi si registrano rispetto a ieri (87 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. I (10 complessivi). Gli altri positivi sono in isolamento presso il proprio domicilio. A Verona città oggi si registrano 96 positivi in più rispetto a ieri (1.011 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. I ricoverati in ospedale calano di 2 rispetto a ieri (55 complessivi). Gli altri positivi sono in isolamento presso il proprio domicilio.

Nel veronese sono 263 i nuovi casi dalle 17 di ieri, con 4 morti. Aumentano i ricoverati, 22 in più in area non critica e 1 in meno in terapia intensiva.

In Veneto i nuovi casi da ieri pomeriggio sono 1173, con 53 i morti. Aumentano i ricoverati: 54 in più in area non critica e 1 in più in terapia intensiva. Nel corso del punto quotidiano sulla pandemia in Veneto il presidente Zaia ha spiegato che “130 ricoveri su 131 dipendono dalla variante inglese. Se fossimo a febbraio dello scorso anno saremmo già in default. Non siamo ancora nella fase di ridurre la macchina programmata ospedaliera ma la situazione è di più positivizzati e meno negativizzati. Di conseguenza si riattivano i covid hospital per una decina di ospedali”. Tra questi, l’ospedale di Villafranca.

Trovate tutte le notizie aggiornate e verificate sulla situazione della pandemia Covid nel Comune di Sona nella sezione speciale del sito del Baco.