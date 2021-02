Ascolta questo articolo, un modo differente per informarti.

Il dato Covid di oggi martedì 16 febbraio per il Comune di Sona registra 1 positivo in più rispetto a ieri (17 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. I ricoverati in ospedale rimangono invariati (2 complessivi). Gli altri positivi sono in isolamento presso il proprio domicilio.

Analizziamo i dati dei Comuni confinanti.

A Bussolengo oggi si registrano 6 positivi in più rispetto a ieri (33 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. I ricoverati in ospedale salgono di 2 rispetto a ieri (5 complessivi). Gli altri positivi sono in isolamento presso il proprio domicilio.

A Castelnuovo del Garda oggi si registra 1 positivo in più rispetto a ieri (21 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. I ricoverati in ospedale rimangono invariati rispetto a ieri (1 complessivi). Gli altri positivi sono in isolamento presso il proprio domicilio.

A Pescantina oggi si registra 1 positivo in più rispetto a ieri (17 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. I ricoverati in ospedale rimangono invariati rispetto a ieri (1 complessivi). Gli altri positivi sono in isolamento presso il proprio domicilio.

A Sommacampagna oggi i positivi scendono di 1 rispetto a ieri (11 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. I ricoverati in ospedale rispetto a ieri scendono di 1 (1 complessivi). Gli altri positivi sono in isolamento presso il proprio domicilio.

A Valeggio sul Mincio oggi si registra 1 positivo in meno rispetto a ieri (46 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. I ricoverati in ospedale rispetto a ieri rimangono invariati (1 complessivi). Gli altri positivi sono in isolamento presso il proprio domicilio. Della situazione Covid a Valeggio sul Mincio abbiamo parlato in un'intervista con il sindaco Gardoni .

A Verona città oggi si registrano 4 positivi in più rispetto a ieri (458 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. I ricoverati in ospedale rispetto a ieri sono 6 in meno (38 complessivi). Gli altri positivi sono in isolamento presso il proprio domicilio.

Nel veronese dalle 17 di ieri pomeriggio sono 99 i nuovi casi, gli attualmente positivi crescono di 58 e i guariti sono 41. Da ieri non si registra nessun decesso, i ricoveri in area non critica scendono di 1 e scendono di 1 anche quelli in terapia intensiva.

In Veneto da ieri i nuovi casi sono 534, i decessi sono 4 e i guariti sono 386. Nel corso del quotidiano punto sulla pandemia in Veneto il presidente Luca Zaia è tornato sulla questione dell’acquisto dei vaccini da parte della regione. “Vogliamo i vaccini per tutti i veneti, se ne entrano in Italia il Veneto deve avere la sua parte. Altrimenti li cerchiamo noi. E non li stiamo pagando più del dovuto, le proposte ricevute sono in linea con il mercato. Il vaccino è l’unico modo per uscirne, per la salute e per le imprese. Il nostro turismo ha il 66% di turisti stranieri, dobbiamo al più presto diventare Covid-free – ha spiegato Zaia -. Lo Stato ha il vincolo con l’Europa di non poter comprare vaccini autonomamente, ma le Regioni no. Se arriva l’autorizzazione dell’Aifa, il Veneto potrebbe comprare i lotti e girarli allo Stato, tenendosi 5 milioni di dosi. Parlato ieri con il commissario Arcuri. In ogni caso i soldi per comprarli sono quelli dello Stato”.

Nel frattempo da lunedì 15 febbraio è iniziata la somministrazione dei vaccini alla popolazione over 80, partendo dalla classe 1941. In arrivo le lettere di convocazione dell’Ulss 9, ecco cosa contengono.

Questa mattina è stato inaugurato dal sindaco Brizzi il centro vaccinazioni a Bussolengo, presso l’ex bocciodromo, ecco le foto.

Trovate tutte le notizie aggiornate e verificate sulla situazione della pandemia Covid nel Comune di Sona nella sezione speciale del sito del Baco.