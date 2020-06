Coronavirus: Lunedì 8 giugno ancora zero nuovi contagi a Sona, come in tutta la provincia veronese

Oggi lunedì 8 giugno nel Comune di Sona sono ancora zero i nuovi contagi a Sona, come sono ancora zero i contagi registrati in tutta la provincia veronese e in città. A Sona quindi i positivi rimangono solo due i positivi. Il saldo dei positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti, che sono purtroppo 8. Ricordiamo che a Sona i residenti sono 17.776.

Analizzando i numeri dei Comuni confinanti, vediamo che a Bussolengo rimane un solo positivo, a Sommacampagna sono 11 come ieri, a Castelnuovo del Garda sono 2 come ieri, e a Verona sono 105 come ieri.

