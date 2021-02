Ascolta l'articolo ora

Il dato Covid di oggi lunedì 8 febbraio per il Comune di Sona registra 1 positivo in più rispetto a ieri (24 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. I ricoverati in ospedale rimangono invariati (2 complessivi). Gli altri positivi sono in isolamento presso il proprio domicilio.

Analizziamo i dati dei Comuni confinanti.

A Bussolengo oggi si registrano 3 positivi in meno rispetto a ieri (48 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. I ricoverati in ospedale scendono di 1 (5 complessivi). Gli altri positivi sono in isolamento presso il proprio domicilio.

Nel veronese sono 21 i nuovi casi di positività da ieri alle ore 17. I positivi attuali rispetto a ieri sono 8 in più. Da ieri nessun decesso. I ricoverati sono 1 in meno in area non critica e stabili in terapia intensiva.

In Veneto da ieri si registrano 217 nuovi casi e 129 guariti. I positivi calano di 86. I ricoverati sono 2 in meno in area non critica e stabili in terapia intensiva.

Nel punto odierno sull’andamento della pandemia il Presidente Zaia ha spiegato che i contagi da Covid in Veneto sono ancora in calo, ma “c’è poco da stare tranquilli, è probabile una ripresa dei contagi nel territorio veneto: sia per le riaperture date dalla zona gialla sia per la ripresa delle scuole superiori in presenza. E pure perché l’andamento nelle altre regioni è in crescita. Massima attenzione quindi agli assembramenti”. Il presidente del Veneto non esclude la possibilità di firmare una nuova ordinanza per limitare le folle del fine settimana.

Nel suo intervento Zaia ha anche ventilato l’ipotesi che il Veneto proceda autonomamente con l’acquisto di vaccini reperiti sul mercato.

Trovate tutte le notizie aggiornate e verificate sulla situazione della pandemia Covid nel Comune di Sona nella sezione speciale del sito del Baco.