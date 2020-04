Coronavirus: Lunedì 27 aprile sono 50 i contagiati nel Comune di Sona, come ieri

In accordo con il Sindaco Gianluigi Mazzi, il Baco pubblica ogni giorno il numero complessivo dei contagiati a Sona, per assicurare notizie certe ed evitare il diffondersi di pericolose fake news.

Questo l’andamento:

Giovedì 19 marzo : contagiati 17.

Venerdì 20 marzo: dato non accessibile.

Sabato 21 marzo : contagiati 24.

Domenica 22 marzo : contagiati 25.

Lunedì 23 marzo : contagiati 26.

Martedì 24 marzo : contagiati 28.

Mercoledì 25 marzo : contagiati 32.

Giovedì 26 marzo : contagiati 33.

Venerdì 27 marzo: contagiati 36.

Sabato 28 marzo : contagiati 36.

Domenica 29 marzo : contagiati 40.

Lunedì 30 marzo : contagiati 40.

Martedì 31 marzo : contagiati 45.

Mercoledì 1 aprile: contagiati 44.

Giovedì 2 aprile : contagiati 47.

Venerdì 3 aprile : contagiati 49.

Sabato 4 aprile : contagiati 50.

Domenica 5 aprile: contagiati 51.

Lunedì 6 aprile : contagiati 55.

Martedì 7 aprile : contagiati 54.

Mercoledì 8 aprile : contagiati 57.

Giovedì 9 aprile : contagiati 56.

Venerdì 10 aprile : contagiati 59.

Sabato 11 aprile : contagiati 60.

domenica 12 aprile : contagiati 59.

Lunedì 13 aprile : contagiati 58.

Martedì 14 aprile : contagiati 56.

Mercoledì 15 aprile : contagiati 57.

Giovedì 16 aprile : contagiati 57.

Venerdì 17 aprile : contagiati 57.

Sabato 18 aprile : contagiati 59.

Domenica 19 aprile : dato non accessibile.

Lunedì 20 aprile: contagiati 56.

Martedì 21 aprile : contagiati 50.

Mercoledì 22 aprile : contagiati 50.

Giovedì 23 aprile : contagiati 50.

Venerdì 24 aprile : contagiati 51.

Sabato 25 aprile: contagiati 52.

contagiati 52. Domenica 26 aprile: contagiati 50.

Oggi lunedì 27 aprile nel Comune di Sona il numero dei contagiati è di 50, come ieri. Il saldo dei positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti che a Sona sono purtroppo 7.

Analizzando i numeri dei Comuni confinanti, vediamo che a Bussolengo i contagiati oggi sono 83 (84 ieri), a Sommacampagna sono 69 come ieri, a Castelnuovo del Garda sono 47 (41 ieri) e a Verona sono 795 ieri.

Come indicato dal Governatore del Veneto Zaia, gli ultimi contagi derivano quasi tutti dagli screening nelle case di riposo e da soggetti esposti come farmacisti, non da cittadini in lockdown.

