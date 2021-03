Coronavirus: Lunedì 22 marzo a Sona calano i positivi. Zaia: “Giorni complessi ma si vede la luce in fondo al tunnel”

Ascolta questo articolo

Il dato Covid di oggi lunedì 22 marzo per il Comune di Sona registra 4 positivi in meno rispetto a ieri (61 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. I ricoverati in ospedale calano di 1 rispetto a ieri (4 complessivi). Gli altri positivi sono in isolamento presso il proprio domicilio. (Nella foto Renato Farina, volontario della redazione del Baco, si occupa di politica e società).

Analizziamo i dati dei Comuni confinanti.

A Bussolengo oggi si registra 1 positivo in meno rispetto a ieri (94 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. I ricoverati in ospedale rispetto a ieri rimangono invariati (6 complessivi). Gli altri positivi sono in isolamento presso il proprio domicilio.

Nel veronese sono 118 i nuovi casi dalle 17 di ieri, con 1 morto. I ricoverati sono 5 in più in area non critica e 1 in meno in terapia intensiva.

In Veneto i nuovi positivi sono 981, con un’incidenza del 6%. I ricoverati da ieri sono 49 in più, per un totale di 1714 in area non critica e 244 in terapia intensiva. I decessi sono 14. Nel punto quotidiano sulla pandemia in Veneto, il presidente Zaia, dopo aver indicato che “sono in arrivo 131.370 vaccini”, ha spiegato che “la luce in fondo al tunnel si vede. Vedremo i dati di questa settimana per tornare in arancione, l’Italia, comunque, dalla prossima settimana sarà tutta arancione nei feriali e rossa nei festivi. Entro la prima settimana di aprile avremo vaccinato tutti gli over 80. Con martedì prossimo dovremmo aver pronto un nuovo software per la prenotazione di massa dei vaccini, che renderà tutto il sistema più veloce ed efficiente”.

