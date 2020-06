Coronavirus: Lunedì 22 giugno sono sempre zero i nuovi contagi a Sona. In tutta la provincia rimangono solo 81 positivi

Oggi lunedì 22 giugno nel Comune di Sona rimane un solo positivo al coronavirus, e sono ancora zero i nuovi contagi a Sona. Il saldo dei positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti, che sono purtroppo nove. Ricordiamo che a Sona i residenti sono 17.776.



Analizzando i numeri dei Comuni confinanti, vediamo che a Bussolengo rimane un solo positivo, a Sommacampagna e a Castelnuovo del Garda i positivi sono zero, e a Verona sono 18, due meno di ieri. In tutta la provincia veronese rimangono solo 81 positivi, e sono zero i nuovi contagi.

Non perdete il numero speciale del Baco tutto dedicato ai durissimi mesi del COVID-19 a Sona, con inchieste, approfondimenti, interviste e tantissime foto. In edicola e nei punti di distribuzione da sabato 27 giugno, imperdibile.

Trovate tutte le notizie aggiornate e verificate sulla situazione del coronavirus nel Comune di Sona nella sezione speciale del sito del Baco.