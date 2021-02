Coronavirus: Lunedì 22 febbraio a Sona i positivi aumentano di 2. In Veneto il numero complessivo dei positivi cala di 296

Ascolta questo articolo

Il dato Covid di oggi lunedì 22 febbraio per il Comune di Sona registra 2 positivi in più rispetto a ieri (19 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. I ricoverati in ospedale rimangono invariati rispetto a ieri (1 complessivi). Gli altri positivi sono in isolamento presso il proprio domicilio. (Nella foto, Marisa Cottini, volontaria della redazione del Baco, specializzata in articoli in ambito sociale e associazionistico).

Un anno fa, il 21 febbraio 2020, la tempesta Covid investiva anche Sona, qui l’abbiamo raccontata giorno per giorno.

Analizziamo i dati dei Comuni confinanti.

A Bussolengo oggi si registrano 3 positivi in meno rispetto a ieri (33 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. Non è presente nessun ricoverato Covid in ospedale residente a Bussolengo.

Nel veronese sono 24 i nuovi casi da ieri pomeriggio, senza decessi. Aumentano di 20 i positivi e calano i ricoverati: 2 in meno in area non critica e invariati in terapia intensiva.

In Veneto si contano 387 nuovi casi da ieri ma il numero complessivo dei positivi cala di 296. I ricoverati sono 2 in meno in area non critica e stabili in terapia intensiva. Da ieri si registra un deceduto.

Parlando di vaccini nel corso del punto quotidiano sulla pandemia il presidente del Veneto Zaia oggi ha spiegato che “Le vaccinazioni stanno dando i primi effetti sia sulle Rsa che sui focolai ospedalieri. Siamo tutti d’accordo che i vaccini sono la via d’uscita. Io spero che Draghi ci possa dare una mano per rimpinguare le scorte di vaccini. Tutta la squadra veneta, se avessimo vaccini a sufficienza, può fare 50mila vaccini al giorno. Ad oggi ne facciamo 20mila al giorno. Superata questa prima fase di difficoltà dovremmo avere più vaccini, speriamo arrivino velocemente. Di certo una Regione e un Paese Covid-free possono andare sul mercato con una forza maggiore”.

