Il dato Covid di lunedì 21 dicembre per il Comune di Sona riporta che i ricoverati in ospedale sono 3, come ieri. Gli altri positivi sono in isolamento presso il proprio domicilio.

Il saldo dei positivi a Sona registra oggi 224 casi complessivi, ieri erano 232. Ricordiamo che a Sona i residenti sono 17.719. Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti.

Al fine di correggere fattori di disturbo o inesattezze (nel fine settimana vengono effettuati meno test, gli esiti dei tamponi rapidi non viene comunicato con puntualità) graficamente ricorriamo alla media mobile su base settimanale, uno strumento per analizzare le serie storiche.

Analizziamo i dati dei Comuni confinanti.

A Bussolengo i ricoverati in ospedale sono 10, come ieri. Gli attualmente positivi sono 242, ieri erano 229.

i ricoverati in ospedale sono 10, come ieri. Gli attualmente positivi sono 242, ieri erano 229. A Castelnuovo del Garda i ricoverati in ospedale sono 5 come ieri. Gli attualmente positivi sono 203, ieri erano 211.

i ricoverati in ospedale sono 5 come ieri. Gli attualmente positivi sono 203, ieri erano 211. A Pescantina i ricoverati in ospedale sono 19, ieri erano 17. Gli attualmente positivi sono 258, ieri erano 255.

i ricoverati in ospedale sono 19, ieri erano 17. Gli attualmente positivi sono 258, ieri erano 255. A Sommacampagna i ricoverati in ospedale sono 6 come ieri. Gli attualmente positivi sono 205, ieri erano 211.

i ricoverati in ospedale sono 6 come ieri. Gli attualmente positivi sono 205, ieri erano 211. A Valeggio sul Mincio i ricoverati in ospedale sono 6, come ieri. Gli attualmente positivi sono 186, ieri erano 183.

i ricoverati in ospedale sono 6, come ieri. Gli attualmente positivi sono 186, ieri erano 183. A Verona città i ricoverati in ospedale sono 104, ieri erano 108. Gli attualmente positivi sono 2.935, ieri erano 2.969.

Nel veronese sono 270 i nuovi casi positivi dalle 17 di ieri, con tre i morti. Scende il numero dei ricoveri, 3 in meno in area non critica mentre crescono di 2 le terapie intensive. I guariti da ieri sono ben 108.

Per avere chiaro il quadro di quali sono le regole da seguire dal 24 dicembre al 6 gennaio leggete la semplice ma definitiva guida pubblicata dal Baco.

Trovate tutte le notizie aggiornate e verificate sulla situazione della pandemia Covid nel Comune di Sona nella sezione speciale del sito del Baco.