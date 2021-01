Il dato Covid di oggi lunedì 18 gennaio per il Comune di Sona registra 19 positivi in meno rispetto a ieri (113 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. I ricoverati in ospedale rispetto a ieri sono ancora due in meno (5 complessivi). Gli altri positivi sono in isolamento presso il proprio domicilio.

Analizziamo i dati dei Comuni confinanti.

A Bussolengo oggi si registrano 37 positivi in meno rispetto a ieri (121 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. I ricoverati in ospedale rispetto a ieri rimangono invariati (9 complessivi). Gli altri positivi sono in isolamento presso il proprio domicilio.

A Castelnuovo del Garda oggi si registrano 9 positivi in meno rispetto a ieri (114 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. I ricoverati in ospedale rispetto a ieri sono invariati (4 complessivi). Gli altri positivi sono in isolamento presso il proprio domicilio.

A Pescantina oggi si registrano 22 positivi in meno rispetto a ieri (149 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. I ricoverati in ospedale rispetto a ieri sono uno in più (7 complessivi). Gli altri positivi sono in isolamento presso il proprio domicilio.

A Sommacampagna oggi si registrano 8 positivi in meno rispetto a ieri (128 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. I ricoverati in ospedale rispetto a ieri sono invariati (11 complessivi). Gli altri positivi sono in isolamento presso il proprio domicilio.

A Valeggio sul Mincio oggi si registrano 6 positivi in meno rispetto a ieri (121 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. I ricoverati in ospedale rispetto a ieri sono invariati (7 complessivi). Gli altri positivi sono in isolamento presso il proprio domicilio.

A Verona città oggi si registrano 124 positivi in meno rispetto a ieri (1.083 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. I ricoverati in ospedale rispetto a ieri sono invariati (97 complessivi). Gli altri positivi sono in isolamento presso il proprio domicilio.

Nel veronese da ieri si registrano altri 139 nuovi casi, ma allo stesso tempo il bollettino regionale segnala 520 guariti e il numero degli attuali positivi scende ulteriormente di quasi 400 unità. Cala anche il numero dei pazienti ricoverati, sono 18 in meno di ieri.

Elaborazione per Il Baco da Seta dell’Ing. Marco Spazzini.

Nell’odierna conferenza stampa sulla situazione della pandemia, il presidente del Veneto Zaia ha sottolineato come i dati sul contagio e sulle ospedalizzazioni da Coronavirus stanno calando, ma l’attenzione deve restare sempre alta: “Io trovo un clima di esultazione per i dati Covid in calo, noi invece siamo fortemente preoccupati. Il Covid ci ha abituati a cambi di scena repentini. In 18 giorni sono stati raggiunti questi risultati ma per vanificarli bastano 24 ore, dobbiamo evitare gli assembramenti, a prescindere dalle zone gialle, arancioni o rossi. E se andiamo in casa di non conviventi dobbiamo portare la mascherina”.

Nel frattempo si inizia a parlare di vaccini sul territorio, come ci ha spiegato ieri in un’intervista esclusiva il Direttore Generale dell’Ulss 9 Girardi.

Con le nuove classificazioni previste dall’ordinanza del Ministro Speranza, in vigore da ieri, il Veneto rimane in zona arancione almeno fino al 31 gennaio, qui le regole.

