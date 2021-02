Ascolta questo articolo, un modo differente per informarti.

Il dato Covid di oggi lunedì 15 febbraio per il Comune di Sona registra 1 positivo in più rispetto a ieri (16 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. I ricoverati in ospedale salgono di 1 (2 complessivi). Gli altri positivi sono in isolamento presso il proprio domicilio.

Analizziamo i dati dei Comuni confinanti.

A Bussolengo oggi si registra 1 positivo in più rispetto a ieri (27 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. I ricoverati in ospedale scendono di 2 rispetto a ieri (3 complessivi). Gli altri positivi sono in isolamento presso il proprio domicilio.

Nel veronese i nuovi casi da ieri alle 17 sono 19, i decessi 3 ed i guariti 12. I ricoveri in area non critica restano stabili e quelli in terapia intensiva scendono di 1.

In Veneto da ieri i nuovi casi sono 127 e i guariti sono 67. Durante il punto sulla pandemia di oggi il presidente Zaia ha spiegato che “abbiamo già pronta la lettera per chiedere al commissario Arcuri l’autorizzazione all’acquisto dei vaccini. Per l’acquisto dei vaccini non trattiamo certo al mercato nero. Abbiamo avuto un’offerta per 12 milioni di dosi e un’altra per 15 milioni di dosi. Sono proposte che vengono dal mercato europeo, da intermediari, alcuni dei quali sono già fornitori della Regione Veneto. Abbiamo chiesto le offerte per iscritto, che ci sono arrivate. E il prezzo è assolutamente in linea con quanto è stato pagato finora. Scriveremo alla struttura commissariale del Governo informandola di quello che abbiamo trovato e chiedendo l’autorizzazione a procedere”. Zaia ha anche confermato, parlando di scuola, che fino al 5 marzo in Veneto la didattica prosegue in presenza al 50%.

Nel frattempo da oggi lunedì 15 febbraio è iniziata la somministrazione dei vaccini alla popolazione over 80, partendo dalla classe 1941. In arrivo le lettere di convocazione dell’Ulss 9, ecco cosa contengono.

Trovate tutte le notizie aggiornate e verificate sulla situazione della pandemia Covid nel Comune di Sona nella sezione speciale del sito del Baco.