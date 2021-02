Ascolta l'articolo ora

Il dato Covid di oggi lunedì 1 febbraio per il Comune di Sona registra 3 positivi in meno rispetto a ieri (23 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. I ricoverati in ospedale restano stabili (1 complessivo). Gli altri positivi sono in isolamento presso il proprio domicilio.

Analizziamo i dati dei Comuni confinanti.

A Bussolengo oggi rispetto a ieri il numero di positivi rimane stabile (68 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. I ricoverati in ospedale rimangono stabili (3 complessivi). Gli altri positivi sono in isolamento presso il proprio domicilio.

oggi rispetto a ieri il (68 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. I (3 complessivi). Gli altri positivi sono in isolamento presso il proprio domicilio. A Castelnuovo del Garda oggi si registra 1 positivo in meno rispetto a ieri (46 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. I ricoverati in ospedale rispetto a ieri salgono di 1 (3 complessivi). Gli altri positivi sono in isolamento presso il proprio domicilio.

oggi si registra rispetto a ieri (46 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. I (3 complessivi). Gli altri positivi sono in isolamento presso il proprio domicilio. A Pescantina oggi si registra 1 positivo in meno rispetto a ieri (51 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. I ricoverati in ospedale rispetto a ieri restano stabili (3 complessivi). Gli altri positivi sono in isolamento presso il proprio domicilio.

oggi si registra rispetto a ieri (51 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. I (3 complessivi). Gli altri positivi sono in isolamento presso il proprio domicilio. A Sommacampagna oggi si registrano 3 positivi in meno rispetto a ieri (45 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. I ricoverati in ospedale rispetto a ieri rimangono invariati (2 complessivi). Gli altri positivi sono in isolamento presso il proprio domicilio.

oggi si registrano rispetto a ieri (45 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. I (2 complessivi). Gli altri positivi sono in isolamento presso il proprio domicilio. A Valeggio sul Mincio oggi si registra 1 positivo in meno rispetto a ieri (49 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. I ricoverati in ospedale rimangono invariati rispetto a ieri (3 complessivi). Gli altri positivi sono in isolamento presso il proprio domicilio.

oggi si registra rispetto a ieri (49 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. I (3 complessivi). Gli altri positivi sono in isolamento presso il proprio domicilio. A Verona città oggi si registrano 53 positivi in meno rispetto a ieri (752 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. I ricoverati in ospedale rispetto a ieri sono 1 in più (50 complessivi). Gli altri positivi sono in isolamento presso il proprio domicilio.

Nel veronese da ieri si registrano 18 nuovi casi. Continuano a calare gli attuali positivi, che sono 25 in meno, mentre sono 15 i morti. Calano anche i ricoverati: 3 in meno in area medica e 1 in meno in terapia intensiva.

In Veneto si registrano da ieri sera 219 nuovi casi e 22 morti. I ricoverati in area medica sono 6 in meno e restano stabili le terapie intensive.

In forza della nuova ordinanza del Ministro Speranza, da oggi primo febbraio il Veneto torna in area gialla. Qui trovate tutte le nuove regole.

Trovate tutte le notizie aggiornate e verificate sulla situazione della pandemia Covid nel Comune di Sona nella sezione speciale del sito del Baco.