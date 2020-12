Il dato Covid 31 dicembre per il Comune di Sona riporta che i ricoverati in ospedale sono 5, ieri erano 4. Gli altri positivi sono in isolamento presso il proprio domicilio.

Questi sono giorni importanti, con la partenza in tutta Italia dell’operazione di vaccinazione che ci accompagnerà per tutta la prima parte del 2021, e di cui parla anche il Sindaco di Sona Mazzi nella sua tradizionale intervista di fine anno. Ed è di oggi purtroppo anche la triste notizia, data in esclusiva dal Baco, del primo decesso e dei primi casi di positività nella casa di riposo di Lugagnano.

Il saldo dei positivi a Sona registra oggi 204 casi complessivi, ieri erano 205. Ricordiamo che a Sona i residenti sono 17.719. Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti.

Sulla base degli ultimi dati a nostra disposizione l’attuale incidenza dei ricoveri in ospedale è pari all’7,94% del cumulato dei nuovi casi positivi registrati a Sona nelle quattro settimane precedenti. Tale rapporto è appena al di sopra rispetto agli ultimi dati della media nazionale, pari al 5,29%. in graduale aumento rispetto alle ultime due settimane (il minimo è il 3,75% risalente al 5 dicembre). Come abbiamo spiegato in un recente articolo, lo scarto statistico presente tra il rapporto comunale (linea verde) e nazionale (linea nera) è, invece, indicativo o di una sottostima del tracciamento dei casi o della presenza o della presenza di ricoverati critici, o della combinazione di entrambi i fattori.

Analizziamo i dati dei Comuni confinanti.

A Bussolengo i ricoverati in ospedale sono 10, ieri erano 8. Gli attualmente positivi sono 263, ieri erano 273.

Nel veronese nelle ultime 24ore si registrano altri 25 decessi, 387 nuovi casi e 277 guariti. Negli ospedali di Verona e provincia sono sei i ricoveri in meno rispetto alle 17 di ieri, dei quali 4 in meno in area non critica e 2 in terapia intensiva.

