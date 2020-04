Coronavirus: l’Italia, l’Europa e quella necessità di ritrovare un’unione (il 23 aprile?)

About Marco Spazzini

Nato nel 1968 a Verona, si considera un europeo di lingua italiana e cultura veronese. Marito di una cittadina ungherese, padre di due figlie, è un ingegnere civile specializzato in idraulica che svolge il suo lavoro nel campo della bonifica e dell'irrigazione. Guarda con crescente sorpresa a una colossale contraddizione dei nostri tempi: le maggiori sfide per l'umanità hanno una dimensione continentale quando non addirittura globale, eppure si tende a continuare a cercarne le soluzioni soltanto a livello nazionale quando non addirittura regionale. View all posts by Marco Spazzini →