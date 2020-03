Coronavirus: Le ricette dolci di Martina Mainenti di San Giorgio in Salici aiutano a vivere bene questi giorni di isolamento

Tante sono le iniziative spontanee che, in questi giorni di distanze forzate da coronavirus anche a Sona, scaldano il cuore. Qualcuna riempie anche la pancia, come quella pensata da Martina Mainenti, titolare della Pasticceria Mainenti di San Giorgio in Salici, che dal 2006 sforna pasticcini, torte, brioches, pizzette, biscotti e altre delizie per tutti i fortunati clienti che passano da loro per un caffè o per un aperitivo.

“L’idea mi è venuta martedì scorso – ci racconta Martina – dopo che io e mio fratello Davide il giorno precedente avevamo preso la decisione di chiudere la nostra pasticceria. In qualche modo mi piaceva l’idea di rimanere in contatto quotidiano con i nostri amici/clienti/followers. Come farlo? Con la cosa che meglio so fare, i dolci. Il momento mi chiedeva però di agire in modo diverso dal solito. Così ho deciso di dedicare un po’ del mio tempo, tutti i giorni dell’emergenza coronavirus, a creare una ricetta, che ognuno possa riprodurre a casa propria corredata di consigli, idee, a volte qualche foto, e magari qualche piccolo video molto molto casalingo. L’intento è che l’appuntamento sia quotidiano, per tutti i giorni in cui ci viene chiesto di stare a casa. Penso che in ogni situazione si vince se la squadra è forte e questo è il mio modo in questo momento per cercare di fare squadra. Squadra diversa ma pur sempre squadra, ognuno a casa propria. Le ricette sono collaudate, di sicura realizzazione e alla portata di tutti. Mi piace sottolineare che sto facendo tutto a casa, in una normale cucina e che tutte le idee sono del momento!”

Seguendo la pagina Facebook o la pagina Instagram della Pasticceria Mainenti è possibile già trovare alcune ricette golose: i panini al cioccolato, la torta di mele e il rotolino alla nutella. Per i lettori del Baco, ecco una delle tre ricette qui di seguito, corredata di trucchetti per una riuscita perfetta.

Panini al cioccolato 500 gr farina 0

300 gr latte

60 gr zucchero

50 gr burro

1 pizzico sale

12 gr lievito di birra

200 gr gocce di cioccolato Sciogliere il lievito nel latte tiepido. Impastare con la farina, lo zucchero, il burro, il pizzico di sale e in fine le gocce di cioccolato. L’impasto deve risultare liscio ed elastico. Lasciare lievitare per 1 ora circa coprendo l’impasto con un nylon. Formare dei panini e far lievitare fino al raddoppio del volume. Cuocere a 175/180°C per 12/15 minuti circa.

Le proposte dolci di Martina stanno già avendo grande successo ed alcune persone hanno mandato foto della riuscita della ricetta, come quella che potete trovare in questo articolo, a dimostrazione che si tratta di preparazioni alla portata di tutti.

Cucinare può essere un modo per liberare la creatività, per fare qualcosa insieme ai propri figli o compagni. Cucinare, anche quando la riuscita del dolce non è perfetta, è sempre un atto d’amore, un prendersi cura.

