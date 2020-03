Coronavirus. Le maestre di Lugagnano e quella lettera ai piccoli studenti: “Carissimi bambini, quanto ci mancate”

In questi giorni nei quali i provvedimenti per il contenimento del COVID-19 raggiungono il culmine, con il nuovo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che blinda anche Sona, alcune maestre delle scuole elementari di Lugagnano hanno preso carta e penna e hanno scritto ai loro piccoli studenti, per rincuorarli e tranquillizzarli.

La bellissima lettera è stata lasciata nei libri che i genitori sono andati a ritirare a scuola.

“Carissimi bambini – scrivono le maestre – non potete immaginare quanto ci mancate. Tutte noi vorremmo che le cose tornassero alla normalità il più in fretta possibile, ma ogni giorno ci dicono che la normalità è sempre un po’ più in là”

“Noi però non ci spaventiamo e cerchiamo di sentirvi vicini in ogni momento, anche semplicemente dandovi dei compiti perché vogliamo che diventiate adulti sapienti e che amano conoscere le cose che ci stanno attorno e vogliamo farvi sapere che siete sempre nei nostri pensieri”.

“Forse voi siete un pochino felici di non dover venire a scuola – continuano le maestre – ma siamo convinte che siete anche un po’ tristi nel non vedervi e non poter fare le cose di sempre”.

“Siamo sicure che questo virus dispettoso e capriccioso non potrà rovinare le amicizie che avete costruito, né la vostra voglia di imparare. Non abbiate paura di questa super-influenza… ai bambini non fa troppo male e poi voi siete FORTISSIMI!!!. Sperando di potervi riabbracciare presto dal vivo, intanto vi abbracciamo col cuore e col pensiero”.

Firmato, “Le vostre maestre”, con tutti i nomi.

Una lettera che rappresenta una bellissima iniziativa, per venire incontro ai timori dei più piccoli e per far sentire la vicinanza delle loro maestre in giorni sicuramente di grande disorientamento anche per i bambini. E che certifica come abbiamo necessità assoluta di essere sempre più una comunità solidale e attenta soprattutto ai più deboli e fragili.

