Coronavirus: l’analisi dei dati. Negli ultimi 15 giorni la situazione dei positivi è migliorata a Sona come in tutti i Comuni limitrofi

Come nelle settimane appena trascorse, anche oggi presentiamo i dati del contagio Covid-19 nel Comune di Sona, con i valori aggiornati all’11 maggio. Tutte le considerazioni che abbiamo evidenziato negli articoli precedenti sono valide anche per questo articolo per cui non ci dilungheremo in presentazioni del lavoro già fatto che è sempre consultabile sul nostro sito. Ricordiamo solo che i numeri che ci vengono forniti giornalmente sono quelli dei “Pazienti Attualmente Positivi” al coronavirus e quindi ancora potenzialmente infettivi.

Ad oggi, grazie ad una riduzione importante dei positivi nell’ultima settimana, siamo tornati ad avere il medesimo numero di pazienti ancora potenzialmente infettivi (33) che avevamo il 26 marzo.

In questo grafico mostriamo la curva dei contagi utilizzando, come sempre, il rapporto popolazione residente/numero dei pazienti potenzialmente infettivi (attualmente positivi).

In questi ultimi 15 giorni, la situazione dei contagiati ancora positivi è migliorata a Sona come in tutti i Comuni limitrofi. Se escludiamo un piccolo balzo compiuto a Bussolengo e a Sommacampagna a cavallo del 6/7 maggio, le linee indicano una sostanziale analogia nell’andamento dell’epidemia. Sona si conferma fra i Comuni dove, in rapporto alla popolazione residente, il virus sta regredendo, purtroppo non è mai stato vero come in questo caso il detto popolare per il quale “ammalarsi è un attimo, guarire è una cosa lunga”.

Anche con riferimento alle medie dei Comuni limitrofi, dei Comuni con più di 15mila abitanti e della media provinciale, Sona (sempre nel rapporto popolazione residente/pazienti ancora positivi al corona virus) mantiene una sostanziale posizione di eccellenza.





Con riferimento ai Comuni con più di 15mila abitanti, se la situazione di Sona migliora gradualmente (miglioramento praticamente in linea con le medie di riferimento), a Bovolone in questi ultimi giorni la situazione è migliorata più della media.

Tuttavia, se sul medesimo campione limitiamo l’analisi ai soli ultimi 7 giorni (escludendo Bovolone e qualche sali/scendi a San Martino B.A.) osserviamo linee che corrono parallele, ciò significa che in questi Comuni, il miglioramento dell’epidemia si manifesta in misura uguale.

Dopo l’ultima rilevazione sono sei i Comuni dove il virus è stato sconfitto, si spera, definitivamente.

Questa tabella può essere espressa anche nel grafico che segue e ci dice, sostanzialmente, che se è vero che ci sono 26 Comuni dove si può dire che il Virus è scomparso o quasi, più del 90% della popolazione residente nella nostra provincia deve continuare a prestare attenzione e, senza alcun allarmismo, occorre non “abbassare la guardia”. Sona è fra gli 8 Comuni che presentano un numero di pazienti ancora positivi al Corona Virus compreso tra 31 e 50.

Trovate tutte le notizie aggiornate e verificate sulla situazione del coronavirus nel Comune di Sona nella sezione speciale del sito del Baco.