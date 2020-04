Coronavirus: il Gruppo Lettura di Sona si incontra in streaming, perchè i buoni libri uniscono e permettono di sentirci comunità

Mercoledì 1 aprile si è tenuto l’incontro mensile del Gruppo Lettura di Sona. Nell’ultimo mese e mezzo le attività in presenza organizzate presso la Biblioteca di Sona e la Sala Lettura di Lugagnano si sono dovute interrompere a causa delle restrizioni imposte dal Governo in relazione alla pandemia.

Per poter comunque mantenere vive le relazioni instaurate all’interno del gruppo, composto da una ventina di persone, e le discussioni mensili legate alle letture proposte, in marzo la Professoressa Chiara Giacomi, coordinatrice del Gruppo, ha proposto di incontrarsi su WhatsApp, scambiandosi opinioni e riflessioni sul libro del mese, intervallate da una merenda virtuale, per non perdere nemmeno la buona abitudine che il gruppo porta avanti fin dalla sua origine, avvenuta circa due anni fa, ovvero quella di discutere di libri in compagnia di una buona fetta di torta e una tazza di tè.

Visto il perdurare delle restrizioni, nel mese di aprile è stato fatto un esperimento nuovo, ovvero un incontro in streaming. Tale modalità ha permesso di vedersi,discutendo dal vivo ed in maniera più vivace del romanzo letto, ovvero “L’imprevedibile viaggio di Harold Fry” di Rachel Joyce, che narra la storia di Harold, un pensionato che vive con la moglie nel Sud dell’Inghilterra.

Il protagonista un giorno riceve una lettera da una sua vecchia collega, la quale ha una malattia terminal e lo vuole ringraziare per la sua amicizia con un messaggio. Harry è sempre stato un uomo mite e senza particolari talenti, un tipo che passa inosservato ai più, eppure quando esce di casa per recarsi all’ufficio postale e spedire la busta con la risposta, improvvisamente decide di mettersi in viaggio, a piedi fino in Scozia, dove l’amica di un tempo si trova in un letto d’ospedale. Il problema è che l’ospedale si trova a quasi settecento chilometri di distanza, il signor Fry non possiede scarponcini da trekking e gli acciacchi dell’età si fanno sentire. Harold parte comunque, nonostante le calzature di tela e la proteste della moglie, che lo crede impazzito.

Il romanzo di Rachel Joyce contiene molti messaggi interessanti. “Leggere questo libro – dice una lettrice del Gruppo Lettura di Lugagnano – fa riflettere su quante siano le cose inutili della vita alle quali però non riusciamo a rinunciare. Mentre lo leggi ti sorprendi a guardare il cielo e a vedere la sua meraviglia, hai voglia di essere abbracciato. Questa lettura è proprio adatta al periodo che stiamo vivendo. Anche noi stiamo tirando le somme e ci stiamo accorgendo di tante cose che prima non vedevamo perché eravamo sempre di corsa.”

