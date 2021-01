Il dato Covid di mercoledì 6 gennaio per il Comune di Sona riporta che i ricoverati in ospedale sono 6, ieri erano 5. Gli altri positivi sono in isolamento presso il proprio domicilio.

Il saldo dei positivi a Sona registra oggi 233 casi complessivi, ieri erano 231. Ricordiamo che a Sona i residenti sono 17.719. Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti.

Sulla base degli ultimi dati a nostra disposizione l’attuale incidenza dei ricoveri in ospedale sale al 9,68% del cumulato dei nuovi casi positivi registrati a Sona nelle quattro settimane precedenti. Tale rapporto è al di sopra rispetto agli ultimi dati della media nazionale, pari al 5,65%. in graduale aumento nell’ultimo mese (il minimo è il 3,75% risalente al 5 dicembre).

Analizziamo i dati dei Comuni confinanti.

A Bussolengo i ricoverati in ospedale sono 12, ieri erano 10. Gli attualmente positivi sono 233, ieri erano 227.

A Castelnuovo del Garda i ricoverati in ospedale sono 6 come ieri. Gli attualmente positivi sono 155, ieri erano 160.

A Pescantina i ricoverati in ospedale sono 9, come ieri. Gli attualmente positivi sono 237, ieri erano 252.

A Sommacampagna i ricoverati in ospedale sono 9 come ieri. Gli attualmente positivi sono 192, ieri erano 196.

A Valeggio sul Mincio i ricoverati in ospedale sono 3, ieri erano 4. Gli attualmente positivi sono 188, ieri erano 204.

A Verona città i ricoverati in ospedale sono 92, ieri erano 89. Gli attualmente positivi sono 2.184, ieri erano 2.231.

Nel veronese da ieri alle 17 sono 501 i nuovi positivi e 8 i decessi, a fronte di 309 guariti. I ricoverati in area non critica crescono di 8 e quelli in terapia intensiva di 7.

