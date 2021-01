Il dato Covid di oggi giovedì 21 gennaio per il Comune di Sona registra 3 positivi in meno rispetto a ieri (101 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. I ricoverati in ospedale rispetto a ieri restano stabili (4 complessivi). Gli altri positivi sono in isolamento presso il proprio domicilio.

Analizziamo i dati dei Comuni confinanti.

A Bussolengo oggi si registrano 11 positivi in meno rispetto a ieri (137 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. I ricoverati in ospedale rispetto a ieri scendono ancora di uno (7 complessivi). Gli altri positivi sono in isolamento presso il proprio domicilio.

Nel veronese da ieri i nuovi positivi sono 89, due i morti e 475 i guariti. Calano i ricoveri, sono 8 in meno in area non critica e uno in meno in terapia intensiva.

Oggi Zaia ha spiegato che “in Veneto si registra il 2,8% di positivi sui tamponi eseguiti e da fine 2020 sono stati svuotati 600 letti covid. In calo il numero dei positivi”.

