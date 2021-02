Coronavirus: Giovedì 18 febbraio a Sona i positivi sono 13. In Veneto 461 nuovi casi ma 1.062 guariti

Ascolta questo articolo, un modo differente per informarti.

Il dato Covid di oggi giovedì 18 febbraio per il Comune di Sona registra un numero di positivi invariati rispetto a ieri (13 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. Non è presente nessun ricoverato covid in ospedale residente a Sona. (Nella foto, l’infermiera professionista Giorgia Adami, che è anche una delle firme della redazione del Baco, fotografata da Mario Pachera).

Analizziamo i dati dei Comuni confinanti.

A Bussolengo oggi si registrano 3 positivi in meno rispetto a ieri (38 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. I ricoverati in ospedale scendono di 2 (3 complessivi). Gli altri positivi sono in isolamento presso il proprio domicilio.

Nel veronese sono 77 i nuovi casi dalle 17 di ieri. I casi attualmente positivi scendono di 285. Si registra da ieri 1 decesso, i ricoverati in area non critica aumentano di 3 mentre le terapie intensive scendono di 1.

In Veneto da ieri si registrano 461 nuovi casi, 11 decessi e 1.602 guariti. Nel punto quotidiano sulla pandemia il presidente Zaia, parlando di vaccini, ha spiegato che “ad oggi abbiamo fatto 250mila inoculazioni mentre le seconde dosi sono 108mila. Se questo è lo standard, in dieci mesi avremo vaccinato un milione di persone, quindi non avremmo un Veneto Covid-free. I nostri centri vaccinali di massa sono efficienti ma ci sono poche dosi. Ho l’impressione che ne avremo in esubero tra qualche mese, ma ora c’è carenza. Noi quindi abbiamo il dovere di approfondire se c’è disponibilità di vaccini”.

Nel frattempo da lunedì 15 febbraio è iniziata la somministrazione dei vaccini alla popolazione over 80, partendo dalla classe 1941. In arrivo le lettere di convocazione dell’Ulss 9, ecco cosa contengono. A Verona, fra Ulss 9 e azienda ospedaliera, sono stati somministrati 45mila vaccini.

Martedì 16 febbraio è stato inaugurato dal sindaco Brizzi il centro vaccinazioni a Bussolengo, presso l’ex bocciodromo, ecco le foto.

Trovate tutte le notizie aggiornate e verificate sulla situazione della pandemia Covid nel Comune di Sona nella sezione speciale del sito del Baco.