Il dato Covid di oggi giovedì 14 gennaio per il Comune di Sona registra 4 positivi in meno rispetto a ieri (203 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. I ricoverati in ospedale scendono di una unità (8 complessivi). Gli altri positivi sono in isolamento presso il proprio domicilio.

Analizziamo i dati dei Comuni confinanti.

A Bussolengo oggi si registrano 5 positivi in meno rispetto a ieri (205 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. I ricoverati in ospedale rispetto a ieri rimangono invariati (10 complessivi). Gli altri positivi sono in isolamento presso il proprio domicilio.

oggi si registrano rispetto a ieri (205 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. I (10 complessivi). Gli altri positivi sono in isolamento presso il proprio domicilio. A Castelnuovo del Garda oggi si registra un positivo in più rispetto a ieri (138 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. I ricoverati in ospedale rispetto a ieri sono invariati (6 complessivi). Gli altri positivi sono in isolamento presso il proprio domicilio.

oggi si registra rispetto a ieri (138 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. I (6 complessivi). Gli altri positivi sono in isolamento presso il proprio domicilio. A Pescantina oggi si registra un positivo in più rispetto a ieri (203 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. I ricoverati in ospedale rispetto a ieri sono due in più (8 complessivi). Gli altri positivi sono in isolamento presso il proprio domicilio.

oggi si registra rispetto a ieri (203 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. I (8 complessivi). Gli altri positivi sono in isolamento presso il proprio domicilio. A Sommacampagna oggi si registrano 7 positivi in meno rispetto a ieri (163 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. I ricoverati in ospedale rispetto a ieri sono invariati (11 complessivi). Gli altri positivi sono in isolamento presso il proprio domicilio.

oggi si registrano rispetto a ieri (163 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. I (11 complessivi). Gli altri positivi sono in isolamento presso il proprio domicilio. A Valeggio sul Mincio oggi si registrano 22 positivi in meno rispetto a ieri (153 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. I ricoverati in ospedale rispetto a ieri sono 3 in meno (4 complessivi). Gli altri positivi sono in isolamento presso il proprio domicilio.

oggi si registrano rispetto a ieri (153 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. I (4 complessivi). Gli altri positivi sono in isolamento presso il proprio domicilio. A Verona città oggi si registrano 3 positivi in meno rispetto a ieri (2.138 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. I ricoverati in ospedale rispetto a ieri sono 8 in meno (87 complessivi). Gli altri positivi sono in isolamento presso il proprio domicilio.

Nel veronese da ieri i nuovi casi positivi sono 205 mentre i decessi sono stati 14. I ricoveri in area non critica sono scesi di nove unità mentre quelli in terapia intensiva sono risaliti di due.

Continua il trend di discesa dei ricoveri negli ospedali del Veneto. Nei reparti medici si trovano 2.869 pazienti Covid (meno 119 rispetto a ieri) e nelle terapie intensive 351 (meno 9 rispetto a ieri). “L’Rt del Veneto a oggi è 0,96”, ha spiegato il presidente del Veneto, Zaia nella conferenza stampa odierna. Per poi aggiungere che “con AstraZeneca potremo vaccinare tutti per giugno”.

Elaborazione grafica per Il Baco da Seta dell’Ing. Marco Spazzini.

Da sabato 16 gennaio entra in vigore il nuovo decreto del Governo per il contenimento della pandemia. Qui trovate tutte le regole.

Trovate tutte le notizie aggiornate e verificate sulla situazione della pandemia Covid nel Comune di Sona nella sezione speciale del sito del Baco.