Coronavirus: Giovedì 11 marzo a Sona i positivi calano di 12. Nel veronese sono 296 i nuovi casi

Il dato Covid di oggi giovedì 11 marzo per il Comune di Sona registra 12 positivi in meno rispetto a ieri (47 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. I ricoverati in ospedale calano di 1 rispetto a ieri (3 complessivi). Gli altri positivi sono in isolamento presso il proprio domicilio. (Nella foto Enrico Olioso, volontario della redazione del Baco, si occupa di sociale, giovani, economia ed associazionismo).

Analizziamo i dati dei Comuni confinanti.

A Bussolengo oggi si registrano 2 positivi in più rispetto a ieri (72 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. I ricoverati in ospedale rispetto a ieri aumentano di 1 (6 complessivi). Gli altri positivi sono in isolamento presso il proprio domicilio.

Nel veronese sono 296 i nuovi casi dalle 17 di ieri, con 1 decesso (2351 il totale). I ricoveri aumentano di 4 in area non critica (totale 214) e restano stabili in terapia intensiva (totale 38).

In Veneto si registrano 1237 nuovi casi dalle ore 17 di ieri, con 4 morti. I ricoverati sono 5 in più in area non critica e 2 in più in terapia intensiva. Nel corso del punto quotidiano sulla pandemia, Zaia parlando di scuola – ricordando che a 250 casi ogni 100mila abitanti si passa alla didattica a distanza dalla seconda media – ha spiegato che “sono sei i distretti dove sono chiuse le scuole dalla seconda media, ma rischiano anche Pieve di Soligo, Rovigo, Padova Bacchiglione e Ovest Veronese, che è a 237”.

Trovate tutte le notizie aggiornate e verificate sulla situazione della pandemia Covid nel Comune di Sona nella sezione speciale del sito del Baco.