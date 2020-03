Coronavirus: ecco gli appuntamenti della parrocchia di Lugagnano su YouTube per questa settimana

Si moltiplicano, in questi giorni difficili e dolorosi, le iniziative delle istituzioni e delle associazioni per dare vicinanza e conforto a chi è chiuso in casa.

Tra le più attive, la Parrocchia di Lugagnano che propone su YouTube momenti sia formativi che liturgici per mantenere forte il contatto con la propria comunità.

Questi di seguito i prossimi appuntamenti che verranno condotti o celebrati dai Parroci don Giovanni e don Pietro (nella foto Pachera). Cliccando su ognuno degli appuntamenti qui sotto, nei giorni previsti, è possibile seguirne la diretta in streaming.

Martedì 24 marzo ore 16: Catechesi Elementari.

Mercoledì 25 marzo ore 16: Catechesi Medie.

Venerdì 27 marzo ore 20.30: Via Crucis.

Domenica 29 marzo ore 10.30: Santa Messa.

Domenica 29 marzo ore 17.30: Vespri.

