Coronavirus: donati cinque elettrocardiografi portatili all’ospedale di Villafranca. Perchè dopo COVID è cambiato l’approccio al malato

Con l’emergenza COVID-19 sono tanti gli interrogativi a cui le autorità sanitarie sono state chiamate a dare risposte. A partire da quelli legati alla natura del virus, alla sua comparsa e sviluppo, ai suoi effetti, alle sue varianti e tanto altro per arrivare infine alle esigenze organizzative, operative e gestionali che questa improvvisa pandemia ha fatto nascere.

Tra queste esigenze quella relativa alla gestione improvvisa di una imponente mole di pazienti alla prese con gravi problemi di salute che, in brevissimo tempo, hanno portato al quasi collasso il sistema sanitario nazionale, con particolare riferimento alle strutture ospedaliere. Soprattutto quelle di regioni particolarmente colpite come la Lombardia, ma con una ricaduta importante anche su quelle della provincia di Verona.

L’emergenza sanitaria ha posto l’accento in particolare sulla necessità di contingentare l’ospedalizzazione dei pazienti a casi di effettivo bisogno. L’epidemia ha portato un aumento esponenziale di afferenza alle strutture ospedaliere tale da mettere in crisi il sistema. Erano, sono e saranno tutte ospedalizzazioni necessarie? A seconda di un quadro clinico più o meno grave è auspicabile e opportuno che un paziente non grave possa essere gestito a cassa senza bisogno del ricovero in ospedale? La risposta, indotta sia dalla evidente non sufficiente disponibilità di posti letto e di personale ospedaliero sia da una attenta valutazione clinica è stata: assolutamente si!

E’ la linea adottata sin da subito dalle autorità sanitarie che hanno regolamentato in maniera molto ferrea l’accesso agli ospedali attraverso la porta di ingresso che sono i Pronto Soccorso. Fatta salva la necessità di manovre salvavita da attuare subito, un paziente COVID positivo può essere gestito presso la sua abitazione. Questo ovviamente in linea generale. Sappiamo bene che tra il dire e il fare c’è di mezzo il mare e quello della pandemia è stato un mare molto burrascoso. Quindi non tutto è andato liscio, non tutto era prevedibile, non tutto era conosciuto. Ma va dato atto al sistema sanitario nazionale che è stato messo in campo un grandissimo sforzo umano ed organizzativo per gestire al meglio l’emergenza.

Sull’esperienza di questi mesi ed in particolare sulla scelta di trattare il più possibile il paziente presso la sua abitazione sono nate le unità U.S.C.A. (Unità Speciali di Continuità Assistenziale). Sono equipe costituite da personale sanitario (in particolare medici) distribuite su tutto il territorio della provincia di Verona il cui compito è quello di recarsi presso l’abitazione del paziente COVID positivo (o ex COVID positivo) per tutte le necessità di monitoraggio e assistenza al decorso della sua malattia. L’accompagnamento alla guarigione, sempre in linea teorica che diventa però anche pratica in divenire se le condizioni lo permettono, può quindi avvenire senza che il paziente stesso debba essere portato in ospedale.

Minor spreco di risorse primarie (posti letto, personale sanitario), minor impiego di mezzi sanitari che posso essere impiegati per situazioni più urgenti, contenimento del rischio di contagio legato agli accessi frequenti alla struttura ospedaliera, minor stress a carico del paziente e della cerchia familiare. Questo ultimo punto è particolarmente evidente sulla fascia dei pazienti più fragili quali le persone anziane, i malati cronici, le persone diversamente abili ed altre categorie a rischio.

L’emergenza COVID-19 ha accentuato l’attenzione sull’opportunità di attuare un nuova filosofia di assistenza al paziente, che prevede l’ospedalizzazione solo a fronte di reali esigenze cliniche. La pandemia, in sintesi, ha solo premuto l’acceleratore su un forma di pensiero che da tempo sta prendendo piede nel nostro sistema sanitario. Da questo punto di vista arriva a supporto un formidabile alleato: la tecnologia. Attraverso le reti di telefonia mobile e la rete Internet e facendo leva sull‘evoluzione tecnologica delle apparecchiature elettromedicali riuscire a trasmettere in tempo reale dati sulla salute del paziente ad un reparto ospedaliero è diventata ormai cosa di tutti i giorni. Senza la necessità che una persona si debba recare o debba essere portata in ospedale. Pensate a che valore ha questa possibilità anche solo per strutture delicate quali possono essere la case di riposo.

In questo contesto si colloca l’iniziativa dell’Associazione UNI.VER.SO. (Unione Veronese Soccorso) di cui SOS SONA fa parte oltre ad esserne socio fondatore. Venerdì 29 Maggio sono stati consegnati cinque elettrocardiografi portatili ELI10 alla Cardiologia di Villafranca nelle persone del Direttore Emanuele Carbonieri e del suo Assistente Antonio Gallo. Nella foto la consegna dalle mani del Presidente del SOS Sona Pierluigi Briggi, per conto dell’Associazione UNI.VER.SO.

I dispositivi, di proprietà di quattro Associazioni del gruppo UNI.VER.SO., sono frutto di un progetto nato nel 2012 sotto il nome di E.R.M.E.S. Ecg Rapidi in emergenza extra ospedaliera. Era un progetto ambizioso e avveniristico che aveva l’obiettivo di dotare tutte le ambulanze di base della rete dell’emergenza territoriale della provincia di Verona della possibilità di trasmettere tracciati cardiaci.

Tali mezzi sono costituiti, data la forte presenza del volontariato nel tessuto dell’emergenza della nostra provincia, da soccorritori laici non sanitari. L’apparecchio ELI10 è uno strumento che, per la sua versatilità e semplicità d’uso, può essere usato anche da persone comuni purché addestrate. Un grande sponsor di questa iniziativa fu il Prof. Corrado Vassanelli, il compianto Direttore della Unita Operativa di Cardiologia di Verona. Il progetto però non fu completamente compreso e non ebbe purtroppo il seguito che meritava. E gli ELI10 caddero nel dimenticatoio. L’occasione di rimetterli in pista, in questa nuova visione di assistenza territoriale a disposizione delle Unità U.S.C.A., rappresenta quindi un sorta di seconda vita per il progetto E.R.M.E.S. Il conferimento in comodato d’uso gratuito all’ULSS9 è una opportunità che è stata colta con molto entusiasmo dal Consiglio Direttivo di UNI.VER.SO.

La pandemia COVID-19 ci consegna una nuova visione della relazione tra il servizio sanitario pubblico e le organizzazioni di volontariato che, a vario tiolo, operano a stretto contatto con il territorio. Innumerevoli, in questi mesi, le occasioni di lavoro svolto in sinergia e con forte spirito di collaborazione reciproco. Il volontariato ha ed avrà sempre un ruolo di sussidiarietà alla funzione pubblica ma rappresenta l’occhio vigile, attento e presente verso i bisogni socio sanitari primari della popolazione. In questo senso una sorta di ricettore pronto a cogliere il bisogno e pronto a sostenere la macchina pubblica che ha il compito di soddisfarlo. Il motto di UNI.VER.SO. è “fare rete per fare squadra” .

Oltre che un motto è anche una precisa filosofia e una strategia d’azione.

